AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

عقب تعدي مشرفة بدار أيتام بالضرب المبرح على فتاة.. محافظ الشرقية يتخذ عددا من القرارات.. تفاصيل

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 07:58 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
Advertisements
محمد الطحاوي

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تشكيل لجنة مشتركة من مديرية التضامن الاجتماعي والمحافظة تضم أخصائيا نفسيا واجتماعيا لزيارة دار نهر الحياة لرعاية الأيتام بمدينة العاشر من رمضان والوقوف على احتياجات الفتيات بها لتهذيب وتعديل سلوكهن.

كما كلف المحافظ محمد كمال حجاجي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بإرسال تقرير شهري عن الدار وعمل مجلس الإدارة  للوقوف على أية مخالفات أو مشكلات  داخل الدار وتهيئة الأجواء المناسبة لإقامة الفتيات وكذلك متابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد انتهاء التحقيق في الواقعة وصدور قرار النيابة.

كان محمد كمال الدين حجاجى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، أكد أنه قام بإحالة واقعة تعدي إحدى مشرفات دار أيتام بمدينة العاشر من رمضان، بالضرب المبرح على فتاة يتيمة من نزيلات المكان، للنيابة العامة.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الإجتماعى أنه تم إيفاد لجنة من مديرية التضامن الإجتماعى، للتحقيق العاجل فى الواقعة، بعد وصول شكاوى بتداول مقطع فيديو لواقعة التعذيب على مواقع التواصل الاجتماعى. 

وأكد وكيل الوزارة، أنه قد تم تحرير محضر يحمل رقم 1161 لسنة 2020، جنح قسم أول العاشر من رمضان.

كان عددا من رواد مواقع التواصل الإجتماعى فيس بوك، قد تداولوا فيديو لمشرفة بجمعية تدعى نهر الحياة، بمدينة العاشر من رمضان، تتعدى بالضرب المبرح على فتاة من الدار وسط حالة من الصراخ لباقى النزيلات واستعطافها لتترك الفتاة.

Advertisements

ترشيحاتنا

الأمير السابق مازال يحكم.. صحيفة سعودية تكشف سر إطاحة تميم برئيس الوزراء

اتحاد الكرة يعلن تفاصيل مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

تأييد حبس مجدي عبد الغني 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه لامتناعه عن تسليم ميراث أقاربه

بسبب صفقة القرن .. نشأت الديهي يقرأ الفاتحة على روح السادات

وزارة الصحة: مصر خالية تماما من فيروس كورونا.. فيديو

يورجن كلوب يدافع عن نفسه لاحتواء غضب كبار مسئولي الاتحاد الإنجليزي.. اعرف السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجاء الجداوي تهنئ غادة والي بمنصبها الجديد.. صور

الكاتب باولو كويلو يكشف مفاجأة عن لاعب كرة السلة الراحل كوبي براينت

بألحانها الأخاذة.. السمسمية تأسر جمهور معرض الكتاب