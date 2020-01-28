عقب تعدي مشرفة بدار أيتام بالضرب المبرح على فتاة.. محافظ الشرقية يتخذ عددا من القرارات.. تفاصيل

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تشكيل لجنة مشتركة من مديرية التضامن الاجتماعي والمحافظة تضم أخصائيا نفسيا واجتماعيا لزيارة دار نهر الحياة لرعاية الأيتام بمدينة العاشر من رمضان والوقوف على احتياجات الفتيات بها لتهذيب وتعديل سلوكهن.

كما كلف المحافظ محمد كمال حجاجي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بإرسال تقرير شهري عن الدار وعمل مجلس الإدارة للوقوف على أية مخالفات أو مشكلات داخل الدار وتهيئة الأجواء المناسبة لإقامة الفتيات وكذلك متابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد انتهاء التحقيق في الواقعة وصدور قرار النيابة.

كان محمد كمال الدين حجاجى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، أكد أنه قام بإحالة واقعة تعدي إحدى مشرفات دار أيتام بمدينة العاشر من رمضان، بالضرب المبرح على فتاة يتيمة من نزيلات المكان، للنيابة العامة.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الإجتماعى أنه تم إيفاد لجنة من مديرية التضامن الإجتماعى، للتحقيق العاجل فى الواقعة، بعد وصول شكاوى بتداول مقطع فيديو لواقعة التعذيب على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأكد وكيل الوزارة، أنه قد تم تحرير محضر يحمل رقم 1161 لسنة 2020، جنح قسم أول العاشر من رمضان.

كان عددا من رواد مواقع التواصل الإجتماعى فيس بوك، قد تداولوا فيديو لمشرفة بجمعية تدعى نهر الحياة، بمدينة العاشر من رمضان، تتعدى بالضرب المبرح على فتاة من الدار وسط حالة من الصراخ لباقى النزيلات واستعطافها لتترك الفتاة.