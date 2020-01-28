ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع وادي دجلة

حسم التعادل الإيجابي مباراة الزمالك ووادي دجلة، التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز ، في إطار مواجهات الأسبوع الخامس عشر.





وأحرز هدف الزمالك مصطفى محمد من قذيفة سكنت مرمى محمد عبد المنصف، وتعادل أحمد سعيد لدجلة في الدقيقة 41 من عمر اللقاء.





وبهذا التعادل أرتقي الزمالك إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، برصيد 25 نقطة، فيما يتواجد دجلة في المرتبة 12 بـ 14 نقطة





ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع دجلة اليوم





1- الأهلي في المركز الأول برصيد 36 نقطة





2- المقاولون العرب في المركز الثاني برصيد 32 نقطة





3- الزمالك في المركز الثالث برصيد 25 نقطة





4- الاتحاد السكندري في المركز الرابع برصيد 25 نقطة





5- بيراميدز في المركز الخامس برصيد 23 نقطة





6- الإنتاج الحربي في المركز السادس برصيد 21 نقطة





7- إنبي في المركز السابع برصيد 20 نقطة





8- سموحة في المركز الثامن برصيد 19 نقطة





9- حرس الحدود في المركز التاسع برصيد 18 نقطة





10- الإسماعيلي في المركز العاشر برصيد 18 نقطة





11- المصري في المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة





12- وادي دجلة في المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة





13- طنطا في المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة





14- مصر للمقاصة في المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة





15- طلائع الجيش في المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة





16- أسوان في المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة





17- الجونة في المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة





18- نادي مصر في المركزالسابع عشر برصيد 11 نقطة