AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع وادي دجلة

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 10:04 م
الدوري المصري
الدوري المصري
Advertisements
محمد رشاد
حسم التعادل الإيجابي مباراة الزمالك ووادي دجلة، التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز ، في إطار مواجهات الأسبوع الخامس عشر. 

وأحرز هدف الزمالك مصطفى محمد من قذيفة سكنت مرمى محمد عبد المنصف، وتعادل أحمد سعيد لدجلة في الدقيقة 41 من عمر اللقاء.

وبهذا التعادل أرتقي الزمالك إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، برصيد 25 نقطة، فيما يتواجد دجلة في المرتبة 12 بـ 14 نقطة

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع دجلة اليوم

1- الأهلي في المركز الأول برصيد 36 نقطة

2- المقاولون العرب في المركز الثاني برصيد 32 نقطة 

3- الزمالك في المركز الثالث برصيد 25 نقطة

4- الاتحاد السكندري في المركز الرابع برصيد 25 نقطة

5- بيراميدز في المركز الخامس برصيد 23 نقطة

6- الإنتاج الحربي في المركز السادس برصيد 21 نقطة 

7- إنبي في المركز السابع برصيد 20 نقطة 

8- سموحة في المركز الثامن برصيد 19 نقطة

9- حرس الحدود في المركز التاسع برصيد 18 نقطة 

10- الإسماعيلي في المركز العاشر برصيد 18 نقطة 

11- المصري في المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة

12- وادي دجلة في المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة

13- طنطا في المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة 

14- مصر للمقاصة في المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة 

15- طلائع الجيش في المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة

16- أسوان في المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة

17- الجونة في المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة 

18- نادي مصر في المركزالسابع عشر برصيد 11 نقطة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري المصري عقب فوز الأهلي على وادي دجلة

الأهلى يغرد وحيدًا..ترتيب الدورى المصري بعد تعادل الزمالك مع سموحة

ترتيب الدوري المصري.. بيراميدز يزيح الزمالك إلى المركز السادس بعد الفوز على دجلة

ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على الإسماعيلي.. الأهلي في الصدارة.. والزمالك الثالث

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء الجولة الـ12.. الأهلي يواصل الصدارة

تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري عقب انتهاء لقاءات اليوم

ترشيحاتنا

تصرف غريب من جماهير الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي

هل يجوز للمرأة الصلاة بالبنطلون.. الإفتاء تضع الضوابط الشرعية

وزيرة الصحة: منع أجازات الأطباء لمواجهة فيروس كورونا

بعد تأييد حبسه 3 سنوات.. مجدي عبد الغني: لست مسئولا عن التركة وهناك درجات للاستئناف

عبرنا المرحلة الصعبة.. محافظ المركزي يزف بشرى سارة للمصريين

رئيس لجنة الحكام يتابع مباراة الزمالك ووادي دجلة من المدرجات.. اعرف السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجاء الجداوي تهنئ غادة والي بمنصبها الجديد.. صور

الكاتب باولو كويلو يكشف مفاجأة عن لاعب كرة السلة الراحل كوبي براينت

بألحانها الأخاذة.. السمسمية تأسر جمهور معرض الكتاب