مرتديا الكمامة.. شريف عامر لـ مصري عائد من الصين: هتقلقني ليه يا عم

قدم الإعلامي شريف عامر، عبر برنامجه «يحدث في مصر» المذاع على قناة « MBC مصر»، حلقة خاصة باستضافته مواطنا عائدا من الصين وزوجته الصينية.





وتحدث إبراهيم نجم، مصري عائد من الصين، عن أن هناك كمامات عازلة للفيروس، وهناك غير عازلة، وداعبه الإعلامي شريف عامر، قائلًا «هتقلقني ليه يا عم».





وأوضح الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة، مؤكدًا أن كمامة شريف عامر التي يضعها على الهواء يرتديها بطريقة خاطئة.





وكشف عن أنه سيعود إلى الصين بعد أن استقرار الأوضاع.





وأضاف أن فيروس كورونا قد انتقل من خفاش إلى الإنسان، مشيرا إلى أن المرض بدأ بالانتشار بصورة كبيرة والحكومة الصينية بذلت جهودا كبيرة للسيطرة على المرض.



