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أخبار العالم

سلطنة عمان: لا إصابات بـ كورونا فى السلطنة.. وطوارئ لمنع دخوله

الخميس 30/يناير/2020 - 10:23 ص
جانب من اجتماع وزير
جانب من اجتماع وزير الصحة العٌمانى
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ميس رضا
أعلنت وزارة الصحة العُمانية أنه لم يتم تسجيل أى حالات إصابة بفيروس "كورونا المستجد" فى سلطنة عُمان حتى الآن.. وأوضحت أنها تتابع عن قرب تطورات الوضع حول انتشار الفيروس في جمهورية الصين الشعبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

ونصحت الوزارة في بيان لها مساء أمس الأربعاء، بضرورة تجنب سفر العُمانيين إلى الصين إلا في حالات الضرورة القصوى، كما أهابت بالمواطنين ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والحرص على التواصل مع الوزارة.

ومن ناحية أخرى ترأس الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة العُمانى أمس الاجتماع الثاني، لمناقشة آخر مستجدات الفيروس، بحضور الوكلاء ومديري العموم بديوان عام الوزارة، وتم التأكيد على رفع جاهزية المؤسسات الصحية للتعامل مع أي حالات مشتبه بإصابتها بالفيروس، وتوفير الكواشف المخبرية في مختبرات الصحة العامة، واتخاذ التدابير الضرورية على المنافذ الحدودية بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة، ورفع مستوى الوعي العام حول المرض.

جدير بالذكر أنه تم تسجيل ما يزيد على 6000 حالة إصابة بالفيروس في الصين من بينها 132 حالة وفاة، مع تسجيل ما يزيد على 80 حالة مؤكدة خارج الصين في كل من تايلاند وماليزيا وسنغافورة واليابان وتايوان وكوريا الجنوبية وهونج كونج وماكاو وفيتنام ونيبال وكمبوديا وسيريلانكا واستراليا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وتم تسجيل 4 حالات مؤكدة أمس بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتلك الاحصائيات حتى أمس الموافق 29 يناير2020م.

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