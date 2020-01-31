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بناء مستشفيين لعلاج مصابي كورونا بالصين.. فيديو

الجمعة 31/يناير/2020 - 05:25 ص
كورونا
كورونا
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توك شو
عرضت قناة اكسترا نيوز مقطع فيديو يوضح بناء، مستشفيين لعلاج مصابي كورونا فى مدينة ووهان بالصين.

أعلنت الهيئة الصحية الصينية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 9692 شخصا، بعد أن أعلنت منذ قليل ارتفاع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 212.

كانت السلطات الصينية أبلغت، في 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.

وقررت عدة دول تعليق الرحلات القادمة من الصين والمتوجهة إليها على خلفية تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس، حالة الطوارئ العالمية في مواجهة الفيروس، واصفة فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات، التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة"

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