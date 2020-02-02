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أخبار العالم

طائرة تقل سعوديين تصل الرياض قادمة من ووهان الصينية

الأحد 02/فبراير/2020 - 09:58 ص
طائرة سعودية تصل
طائرة سعودية تصل من ووهان الصينية
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محمود نوفل

وصل منذ قليل 10 طلاب سعوديين تم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية إلى الرياض.


ويُشار إلى أن قناة "الإخبارية" قد ذكرت اليوم الأحد، نقلًا عن دبلوماسي سعودي: إن المملكة أجْلَت عشرة طلاب سعوديين من مدينة ووهان الصينية؛ بؤرة انتشار فيروس كورونا الجديد.


وذكر التلفزيون الرسمي بأن السلطات الصينية وافقت على رحلة الطيران الخاصة التي أعادت الطلاب إلى السعودية؛ لكنه لم يذكر موعد الرحلة، حسبما نقلت "رويترز".


وجدير بالذكر أن مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي، بؤرة انتشار الفيروس الذي أودى بحياة 304 أشخاص، وأصاب أكثر من 14 ألفًا آخرين.


وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الأحد: إن الساعات الـ24 الماضية سجّلت أيضًا 2590 إصابة جديدة بالفيروس التنفسي المميت؛ بينها 1921 إصابة في مقاطعة هوبي؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بكورونا في عموم البلاد، إلى أكثر من 14 ألف شخص.

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