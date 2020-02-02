كيف تكتشف الإصابة بـ فيروس كورونا؟

أصبح شبح فيروس كورونا يهدد العالم أجمع بعد انتشاره في عدد كبير من الدول، لكنه انتشر بأكبر نسبة في الصين تحديدًا، وذلك في ظل مخاوف من عدم القدرة على السيطرة على الموقف وإنقاذ المصابين بالفيروس، وذلك بعد وفاة البعض بسبب كورونا









لكن كيف يمكنك أن تكتشف الإصابة بفيروس كورونا

بحسب موقع صحيفة daily mail البريطانية، فإنه بمجرد إصابة شخص ما بفيروس كورونا ، قد يستغرق الأمر ما بين يومين و 14 يومًا حتى يظهر له أي أعراض - لكنه قد يظل معديًا خلال هذا الوقت.









في حالة الإصابة بفيروس كورونا ، تشمل العلامات والأعراض مايلي :

سيلان الأنف

السعال

التهاب الحلق

الحمى (ارتفاع درجة الحرارة)





في مجموعة صغيرة من المرضى مثل كبار السن أو الذين يعانون من أمراض طويلة الأجل ، يمكن أن يؤدي فيروس كورونا إلى التهاب رئوي.





الالتهاب الرئوي هو عدوى تنتفخ فيها الرئتين وتمتلئ بالسوائل، و يجعل من الصعب التنفس بشكل طبيعي ، وإذا تركت دون علاج ، فقد تكون قاتلة .



