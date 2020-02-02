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أخبار العالم

توجيهات ملكية.. إجلاء طلاب سعوديين من ووهان الصينية بـ طائرة خاصة

الأحد 02/فبراير/2020 - 02:09 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت صحيفة عكاظ السعودية أنه تم إجلاء 10 طلاب سعوديين من مدينة ووهان الصينية، مركز انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقالت إن عملية الإجلاء جرت بواسطة طائرة خاصة، وأن الطلاب الـ10 في طريقهم بالفعل إلى المملكة.

وأشارت الصحيفة إلى أن عملية إجلاء الطلاب جاء تنفيذ لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.

وأعلن التلفزيون الصيني عن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد إلى 304 أشخاص.

وقال التلفزيون الصيني إن عدد وفيات فيروس كورونا الجديد زاد بواقع 45 حالة بنهاية اليوم السبت ليصل العدد الإجمالي للضحايا إلى 304 شخصا.

وأضاف أنه جرى تسجيل 1921 حالة إصابة جديدة في هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات بالإقليم 9074.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مسؤولون صينيون أن سلالة شديدة ظهرت من فيروس إنفلونزا الطيور في مقاطعة هونان الصينية.

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