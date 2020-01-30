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أخبار العالم

أمريكا: خبراء لمساعدة السلطات الصينية بعد تفشي فيروس كورونا

الخميس 30/يناير/2020 - 02:06 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، لاري كودلو، اليوم الخميس، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب سوف ترسل خبراء لمساعدة السلطات الصينية إثر تفشي فيروس كورونا القاتل. 

كانت منظمة الصحة العالمية أعلنت، أول أمس الثلاثاء، أن الصين قد وافقت على السماح لخبرائها الدوليين بدخول البلاد لمعرفة المزيد عن فيروس كورونا المنتشر من مدينة ووهان إلى 15 دولة أخرى. 

وأعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، عن ثقته في جهود الصين لاحتواء الفيروس، وهذا التعاون الجديد لم يأت بسهولة.

ويأتي ذلك في وقت تخطى فيه عدد الحالات التي سجلت حتى الآن عدد إصابات متلازمة السارس التنفسية الحادرة في عامي 2002 و2003، الناتجة عن نوع آخر من فيروسات الكورونا الذي أصاب 5327 في الصين.

ورغم تركز المرض في الصين، إلا أن إصابات سجلت في 15 دولة أخرى، مثل الإمارات العربية المتحدة وهي أول دولة في الشرق الأوسط يظهر فيها الفيروس.

وأجرى المدير العام للمنظمة الأحد زيارة إلى الصين للقاء ممثلين عن الحكومة ومختصين بالطب، وأكد الأربعاء أنه "أجرى لقاءات صريحة مع الرئيس الصيني شي جين بينج، الذي أطلق حملة وطنية واسعة للتصدي للمرض".

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