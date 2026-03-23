تعديلات في جدول قطارات العيد: تشغيل الـ "VIP" وإيقاف مؤقت لرحلات أخرى

قررت الهيئة القومية للسكك الحديدية، تشغيل عدد من القطارات علاوة على القطارات الحالية والإضافية خلال أيام عطلة عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك بهدف التيسير على جمهور الركاب، وتنفيذًا لتعليمات المهندس محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وأعلنت الهيئة تشغيل عدد من القطارات المخصوصة المكيفة لخدمة الركاب، وذلك على النحو التالي:

اعتبارًا من يوم الاثنين 23 / 3 / 2026 تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1941 من القاهرة إلى طنطا، حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:35 ويصل طنطا الساعة 11:50.

تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1943 من القاهرة إلى المنصورة، حيث يقوم من القاهرة الساعة 09:20 ويصل المنصورة الساعة 11:45.

تشغيل قطار مخصوص vip رقم 1945 من القاهرة إلى الإسكندرية، حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:15 ويصل الإسكندرية الساعة 12:40.

تشغيل قطار مخصوص vip رقم 1946 من أسيوط إلى أسوان ليقوم من أسيوط الساعة 23:30 ويصل أسوان الساعة 06:25 صباح اليوم التالي.

الجدول الجديد لقطارات العيد

إيقاف تشغيل قطار 992 مكيف نجع حمادي / القاهرة

إيقاف تشغيل قطار 905 مكيف القاهرة / الإسكندرية

على أن يعودوا للتشغيل طبقًا لجداولهم المقررة فى اليوم التالي:

اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 26 / 3 / 2026.

إعادة تشغيل قطاري 2027 و2026 (تالجو) القاهرة / الإسكندرية والعكس طبقًا لجداولهم المعمول بها.