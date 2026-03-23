الحكم على بلوجر بتهمة التشهير بسيدة أجنبية.. الأربعاء

تصدر محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة الدائرة الثانية، الأربعاء 25 مارس 2026، الحكم في القضية المقامة من سيدة أجنبية، ضد بلوجر، وذلك بعد نظر الدعوى وما تضمنته من اتهامات تتعلق بالتشهير والتعدي على الحياة الخاصة.
شهدت الجلسة الماضية قيام دفاع المجني عليها بالادعاء مدنيًا مطالبًا بتعويض موكلته عما لحق بها من أضرار مادية ومعنوية جسيمة، نتيجة ما وصفه بارتكاب المتهم عدة جرائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تعود تفاصيل القضية إلى البلاغ الذي تقدم به دفاع سيدة أجنبية إلى النيابة العامة، متهمًا فيه البلوجر ع.ا بالتعدي على الحياة الخاصة لموكلته، إلى جانب نشر محتوى يتضمن سبًا وقذفًا وتشهيرًا بها عبر منصة "فيسبوك".
كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات في الواقعة، وأمرت في وقت سابق بالقبض على المتهم، حيث تم عرضه على نيابة جنح أكتوبر ثالث، التي قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، قبل أن يتم إخلاء سبيله لاحقًا بضمان مالي، عقب استئناف قرار الحبس من قبل دفاعه.