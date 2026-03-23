اعتراض صاروخ باليستي في الإمارات وسقوط شظايا وإصابة شخص

أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي عن التعامل مع حادث ناتج عن سقوط شظايا في منطقة الشوامخ، وذلك عقب اعتراض ناجح لصاروخ باليستي استهدف أجواء الدولة.

وأوضح المكتب أن الحادث أسفر عن إصابة شخص من الجنسية الهندية نتيجة سقوط الشظايا، حيث تم نقله لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما باشرت الجهات المختصة إجراءاتها للتعامل مع الواقعة وتأمين المنطقة.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الدفاع الإماراتية، في بيان صدر في وقت متأخر من مساء الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران، مشيرة إلى أن الأصوات التي سمعت في مناطق متفرقة تعود لعمليات اعتراض ناجحة.

وأضاف البيان أن الصواريخ الباليستية تم التعامل معها عبر أنظمة الدفاع الجوي، فيما قامت المقاتلات الجوية باعتراض الطائرات المسيّرة والجوالة، في إطار الجاهزية العالية للقوات المسلحة للتصدي لأي تهديدات.