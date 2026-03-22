زيادة المرتبات تقترب .. مفاجآت للمعلمين والموظفين في أبريل

ارتفعت عمليات البحث عن موعد زيادة المرتبات و رفع الحد الأدنى للأجور بعد إعلان رسمي رئيس الوزراء و وزير المالية خلال الايام الماضية ، و وعود الحكومة بتنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة و التي ستهدف زيادة المرتبات2026 .

موعد الاعلان عن زيادة المرتبات و رفع الحد الأدنى للأجور

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن إعلان زيادة الحد الأدنى للأجور سيتم مباشرة عقب عيد الفطر المبارك، بالتزامن مع عرض الموازنة العامة للدولة على الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأوضح مدبولي أن الحكومة تستعد لتقديم مشروع الموازنة يوم 31 مارس الجاري، في إطار الالتزام بالمواعيد الدستورية وتنظيم الإنفاق العام للدولة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات الدخل للعاملين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والضغوط المعيشية التي تواجه العديد من الأسر .

توجيهات الرئيس بزيادة الأجور



ويأتي زيادة الحد الأدنى للأجور 2026 تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، بإطلاق حزمة اجتماعية جديدة تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي ومتوسطي الدخل، بالتزامن مع مواصلة جهود الحكومة لزيادة الأجور وتحسين مستويات الحماية الاجتماعية، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم.

موعد زيادة المرتبات2026

موعد زيادة المرتبات 2026.. تتم زيادة المرتبات مع الموازنة العامة الجديدة، والتى يتم تطبيقها فى شهر يوليو من كل عام.

ويكون موعد زيادة المرتبات الجديد ضمن مرتبات يوليو 2026.



كم يصل الحد الأدنى للأجور2026؟

ولم تعلن الحكومة عن النسب المرتقبة للزيادة أو موعد التطبيق، لكن فقط تم الإعلان عن موعد عرض الميزانية على الرئيس السيسي وإعلان رسمي بزيادة الحد الأدنى للأجور بعد عيد الفطر مباشرة، ووقتها سيتم الإعلان عن النسبة المقررة للزيادة و كم سيصل الحد الأدنى للأجور في 2026 بشكل رسمي ومعلن.