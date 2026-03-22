سعر الدولار الآن.. أسعار العملات اليوم الأحد22 مارس

سجل سعر الدولار الآن ارتفاع جديد بعد الأحداث الجيوسياسية الأخيرة، حيث ارتفعت عمليات البحث عن سعر الدولار اليوم أمام الجنيه و أسعار العملات وسعر الريال السعودي و سعر الدينار الكويتي .

سعر الدولار أمام الجنيه المصري

سجل الدولار اليوم 52:29 جنيه للشراء و 52.42 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 52.29 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 52.29 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك القاهرة إلى 52.29 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع.

وحقق سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 52.29 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 52.33 جنيه للشراء، و52.43 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة نحو 52.25 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع.

وحقق سعر الدولار في كريدي أجريكول نحو 52.29 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 52.29 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 52.3 جنيه للشراء، و52.4 جنيه للبيع.

⁠⁠⁠⁠⁠



سعر اليورو اليوم

سجل سعر اليورو اليوم : 60.34 جنيه للشراء، 60.51 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني

سجل الجنيه الإسترليني اليوم: 69.83 جنيه للشراء، 70.03 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودى اليوم: 13.92 جنيه للشراء، 13.96 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودي الان





أعلى سعر شراء: 13.9391 جنيه (مصرف أبوظبي الإسلامي)

13.9391 جنيه (مصرف أبوظبي الإسلامي) أدنى سعر شراء: 13.4832 جنيه (المصرف المتحد)

13.4832 جنيه (المصرف المتحد) أعلى سعر بيع: 14.0961 جنيه (بنك الكويت الوطني)

14.0961 جنيه (بنك الكويت الوطني) أدنى سعر بيع: 13.9414 جنيه (بنك البركة)

13.9414 جنيه (بنك البركة) متوسط سعر الشراء: حوالي 13.91 جنيه

حوالي 13.91 جنيه متوسط سعر البيع: حوالي 13.95 جنيه



سعر الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم : 170.52 جنيه للشراء، 171.02 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك

المصرف العربي الدولي: شراء 170.57 جنيهًا – بيع 170.90 جنيهًا

البنك المركزي المصري: شراء 170.52 جنيهًا – بيع 171.02 جنيهًا

كريدي أجريكول مصر: شراء 168.77 جنيهًا – بيع 170.84 جنيهًا

بنك مصر: شراء 168.58 جنيهًا – بيع 171.12 جنيهًا

بنك القاهرة: شراء 168.51 جنيهًا – بيع 171.37 جنيهًا

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 14.23 جنيه للشراء، 14.27 جنيه للبيع.