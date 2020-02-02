جامعة المنيا تشارك في المعرض العلمي بـ"أسبوع فتيات الفيوم" بثلاثة أجهزة هندسية وإلكترونية .. صور

قام الدكتور مصطفى عبد النبي عبدالرحمن رئيس جامعة المنيا، بتفقد المعرض العلمي لنادي العلوم، الذي تشارك به الجامعة بأسبوع الفتيات الخامس المقام بجامعة الفيوم بمشاركة 26 جامعة حكومية مصرية.





شهد د."عبد النبي" افتتاح المعرض العلمي للجامعات بحضور رئيس جامعة الفيوم، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، والدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، والدكتور هاني العربي مستشار رئيس جامعة المنيا للأنشطة الطلابية ورئيس البعثة، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، وأميمة عباس مدير الإدارة.





قال د."عبد النبي" أن معرض جامعة المنيا ينافس بثلاث أجهزة هندسية تشمل جهاز إبتكاري هندسي للحفر بالليزر علي الخشب والرخام، وجهاز ميكاترونيك لانتاج ألياف النانو تكنولوجي، وجهاز إلكتروني يمثل المنزل الزكي للتحكم عن بعد، موضحًا أن أركان المعرض ضمت ركن للصناعات الصغيرة المنتجة، يعرض به المشغولات الفنية من النسيج، والجلود، والأركت، والنحاس، وأعمال الخرز؛ لتستكمل أركان المعرض بركن ثالث للصناعات الكيميائية وانتاج الصابون الصلب والسائل، والسوائل المطهرة، وملمع الزجاج، وصناعات العطور، وأخيرًا ركن الصناعات الغذائية الذي يحتوي علي مخبوزات وعصائر ومخللات.





وأوضح د.أمير ماهر طوبيا مسئول نادي العلوم أن جهاز الليزر للحفر على الخشب Can laser machine المقدم من الطالبة سلفانا سامح، الفرقة الثانية بكلية الهندسة، عبارة عن تكنولوجيا تستخدم أشعة الليزر لقطع المواد والخامات في التطبيقات الصناعية، وهو يعمل بخلايا الليزر عن طريق توجيه تركيز الشعاع علي سطح العمل الذي بدوره يقوم بصهره ويترك سطحه نظيفًا، مضيفًا أن جهاز الميكاترونيك المقدم من الطالبة سيرافيما سامي الفرقة الرابعة بكليه الهندسة، هو عن Electro spinning machine يقوم بإنتاج الألياف النانوية بتأثير الجهد العالي حيث يستخدم شحنة كهربائية لسحب ألياف فائقة الدقة من السوائل بمقياس النانو بأبعاد تصل إلي 100 نانومتر، ويدخل في العديد من التطبيقات الهندسية والطبية والعلمية، وأخيرًا جهاز المنزل الزكي Smart Home للتحكم في جميع الأجهزة الكهربائية في المنزل عن بعد عن طريق الموبايل او بالصوت باستخدام شبكة الـ WiFi والذي قدمته الطالبة شهد قاسم حسن الفرقة الرابعة بكليه هندسة.



