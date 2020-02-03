تعليق مثير من مدرب حراس الأهلي السابق على قيد نجل شوبير فى القائمة الأفريقية.. فيديو

قال طارق سليمان، مدرب حراس الأهلي السابق، إن مصطفى شوبير الحارس الشاب بالقلعة الحمراء، يقدم مستويات رائعة ونجح في إثبات قدراته مع العديد من المدربين.





وأضاف طارق سليمان ، من خلال برنامج "الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد": "إن وجود 4 حراس في القائمة الأفريقية، عدد كبير بالنسبة لفريق مثل الأهلي، لكن لا يوجد لاعب آخر يستحق القيد في القائمة الأفريقية في الوقت الحالي".





وكان الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن الأسبوع الماضى، قيد مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق، في المقعد الأخير بالقائمة الإفريقية.