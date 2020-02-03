AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تعليق مثير من مدرب حراس الأهلي السابق على قيد نجل شوبير فى القائمة الأفريقية.. فيديو

الإثنين 03/فبراير/2020 - 12:55 ص
مصطفى شوبير
مصطفى شوبير
Advertisements
حسن العمدة
قال طارق سليمان، مدرب حراس الأهلي السابق، إن مصطفى شوبير الحارس الشاب بالقلعة الحمراء، يقدم مستويات رائعة ونجح في إثبات قدراته مع العديد من المدربين.

وأضاف طارق سليمان ، من خلال برنامج "الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد": "إن وجود 4 حراس في القائمة الأفريقية، عدد كبير بالنسبة لفريق مثل الأهلي، لكن لا يوجد لاعب آخر يستحق القيد في القائمة الأفريقية في الوقت الحالي".

وكان الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن الأسبوع الماضى،  قيد مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق، في المقعد الأخير بالقائمة الإفريقية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طارق سليمان: الحكم تحامل على الأهلي.. والنجم سيخسر بنتيجة كبيرة في مصر

مدرب الأهلي السابق: انضمام الشناوى لمنتخب مصر بأولمبياد طوكيو أهم من محمد صلاح

الأهلي يفاجئ الجميع ويقيد شوبير في القائمة الإفريقية

اخبار الرياضة | شوبير فى القائمة الأفريقية للأهلي.. الاتحاد القطري يستفز الزمالك

اخبار الاهلي| محمود الخطيب في التدريب.. والفريق يتمرن على ركلات الجزاء

السبب الحقيقي وراء رحيل شريف إكرامي عن الأهلي ..فيديو

ترشيحاتنا

رفض بيع مخدرات أثناء مباراة الأهلي فكانت نهايته الموت.. التحريات تكشف ملابسات مقتل قهوجي القليوبية

عالم مصريات يكشف عن وجود هرم رابع في الجيزة .. تفاصيل

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الكرنب قبل الغذاء بنصف ساعة؟

لماذا حذر الرسول من فتح النوافذ بعد المغرب وخروج الأطفال؟ الإفتاء تجيب

اخبار الفن | عفاف شعيب تصدم جمهورها.. إحالة أحمد عز وشقيقة زينة للمحاكمة

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن عودة نجم الفريق للملاعب

AdvertisementS

اخبار الزمالك.. قرار جديد من مرتضى منصور بشأن السوبر.. نجم الفريق ينفعل على جمهور النادي

رد فعل غريب من رمضان صبحي على إعلان شريف إكرامي ترك الأهلي

محمود فتح الله يصدم بيراميدز قبل مباراة الأهلي.. فيديو

بعد إعلان إكرامي عن الرحيل.. الأهلي يكشف حقيقة المفاوضات مع أحمد الشناوي.. تفاصيل

أطهر الطاهر لـ صدى البلد: قررت الرحيل عن الهلال بعد مباراة الأهلي

أخبار الأهلي.. شريف إكرامي يرحل عن النادي.. التعاقد مع أحمد الشناوي.. مجاملة مصطفى شوبير

اعتماد نتيجة مباراة الأهلي والهلال وعقوبات على بطل السودان.. توقعات منسق الكاف

تعليق قوي من هاني حتحوت عن أزمة مباراة الأهلي والهلال السوداني ..فيديو

بعد سقوط مانشستر سيتي .. كم نقطة يحتاجها ليفربول لحسم لقب الدوري الإنجليزي

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

السبب الحقيقي وراء رحيل شريف إكرامي عن الأهلي ..فيديو

3 سيناريوهات .. الهلال السوداني يواجه المجهول في أحداث الأهلي قبل قرار الكاف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة الصحة تؤكد جاهزية المستشفى المجهز لإخلاء المصريين القادمين من الصين .. صور

سر انفجار معدة طفل بعد تناول أيس كريم النيتروجين .. لن تتوقعه

على طريقة المشاهير.. 15 صورة لتستوحي مكياجك في عيد الحب