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توك شو

هوب هوب.. إبراهيم فايق: رضا عبد العال بيتعبني وصعب السيطرة عليه.. فيديو

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 11:50 م
إبراهيم فايق
إبراهيم فايق
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إبراهيم القادري
قال إبراهيم فايق الإعلامي الرياضي ، إن حسام والكابتن ابراهيم أخلصوا لنادى الزمالك بغض النظر عن حالات الجدل التي تثار في هذه القصة .

وأضاف إبراهيم فايق خلال لقائه في برنامج 90دقيقة المذاع على قناة المحور ، أن اللاعب رضا عبد العال يرهقني ويتعبني جدا لان الامساك به صعب ويجب علينا الجلوس سويا للاتفاق علي سيم معين بيننا وقمنا باختراع " هوب هوب" .

وأوضح إبراهيم فايق ، أن تركيبة رضا عبد العال عجيبة جدا وهو سريع الانفعال والغضب ولكن من السهل مصالحته .

وتابع إبراهيم فايق ، أن رضا عبد العال سريع الفهم ولكنني اختلف معه في شيء له علاقة برؤيته في الملعب .

واستكمل إبراهيم فايق ، أن رضا عبد العال إذا قام باختيار فريق يريد أن يكون الـ30 لاعب على أعلى مستوى من الحرفية .


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