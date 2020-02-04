هوب هوب.. إبراهيم فايق: رضا عبد العال بيتعبني وصعب السيطرة عليه.. فيديو

قال إبراهيم فايق الإعلامي الرياضي ، إن حسام والكابتن ابراهيم أخلصوا لنادى الزمالك بغض النظر عن حالات الجدل التي تثار في هذه القصة .





وأضاف إبراهيم فايق خلال لقائه في برنامج 90دقيقة المذاع على قناة المحور ، أن اللاعب رضا عبد العال يرهقني ويتعبني جدا لان الامساك به صعب ويجب علينا الجلوس سويا للاتفاق علي سيم معين بيننا وقمنا باختراع " هوب هوب" .





وأوضح إبراهيم فايق ، أن تركيبة رضا عبد العال عجيبة جدا وهو سريع الانفعال والغضب ولكن من السهل مصالحته .





وتابع إبراهيم فايق ، أن رضا عبد العال سريع الفهم ولكنني اختلف معه في شيء له علاقة برؤيته في الملعب .





واستكمل إبراهيم فايق ، أن رضا عبد العال إذا قام باختيار فريق يريد أن يكون الـ30 لاعب على أعلى مستوى من الحرفية .







