الحريف كتاب للإعلامي إبراهيم فايق بمعرض القاهرة الدولي عن أسرار كرة القدم

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق مقدم البرامج الرياضية عن صدور كتاب له بمعرض القاهرة الدولي تحت عنوان الحريف .





وأكد إبراهيم فايق عبر صفحته الخاصة بانستجرام إن هذا الكتاب لا يستهدف فقط محبي كرة القدم ، وإنما للجميع .





ونشر إبراهيم فايق صورة الكتاب معلقا عليه كالتالي : " ‏بفضل الله ثمرة مجهود وتعب شهور.. كتاب الحريف بمعرض الكتاب الدولي ٢٣ يناير، هذا الكتاب ليس لمن يحب كرة القدم ويشجعها وينتمي إليها قلبا وقالبا بل للجميع لمن يرغب في زيادة طاقته التخيلية ولمن يبحث عن صورة تعبريية مسلية.. ولمن يفتش في الكواليس والأسرار ".





ويقدم إبراهيم فايق، مقدم برنامج "ملعب 9090" على الراديو 9090.



