موجز التعليم.. شوقي: 70% من دفعة 2 ثانوي مبسوطين من النتيجة.. ويطمئن المواطنين من تنسيق دخول الجامعات

نشر موقع "صدى البلد" اليوم، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.
برقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية
بالأسماء.. العشرة الحاصلون علي أعلي الدرجات في الشهادة الإعدادية بسيناء
التعليم تتيح النسخة النهائية من نتيجة 2 ثانوي .. وفتح أيقونة خاصة للتظلمات
وزير التعليم : 70% من دفعة 2 ثانوي مبسوطين من النتيجة
جامعة الإسكندرية: بدء الفصل الدراسي الثاني السبت القادم ولا نية لتأجيله
وزير التعليم: لا داعي للخوف من تنسيق دخول الجامعات في النظام الجديد.. لو الأول جايب 70% هايدخل طب
وزير التعليم: لدينا معلومات كاملة عن 60 ألف غشاش في امتحانات 2 ثانوي
وزير التعليم: الكارت الخاص بنتيجة 2 ثانوي هدفه تحديد مستوى الطالب