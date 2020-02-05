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تعليم

موجز التعليم.. شوقي: 70% من دفعة 2 ثانوي مبسوطين من النتيجة.. ويطمئن المواطنين من تنسيق دخول الجامعات

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 05:38 م
صدى البلد
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قسم التعليم
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