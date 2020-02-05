برقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية

كان قد اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية نتيجة إمتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2019 / 2020 م بنسبة نجاح 81.4 %.





كان تقدم لأداء الامتحانات 116682 طالبا وطالبة حضر منهم 116345 موزعين على 671 لجنة إمتحانية في ٢٠ إدارة تعليمية.

واعتمد المحافظ نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي أمل للصم للعام الدراسي 2019/2020 م بنسبة نجاح 95.8 % كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول النور للمكفوفين 100 %.





كما اعتمد المحافظ النسبة العامة لإجمالي نتيجة إمتحان الفصل الدراسي الأول بمرحلة التعليم الأساسي القسم المهني وبلغت نسبة النجاح 99.4%.

وهنأ محافظ الشرقية الناجحين في إمتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام وطالبهم بالحفاظ على تفوقهم الدراسي.

وأشاد بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادي على مستوى المحافظة لمجهوداته الملموسة في الارتقاء بالعملية التعليمية وتحسين مستوى التعليم المقدم لأبنائنا الطلاب مؤكدًا أنه بالعلم تتقدم الأمم وترتقي الشعوب.