وزير التعليم: لا داعي للخوف من تنسيق دخول الجامعات في النظام الجديد.. لو الأول جايب 70% هايدخل طب

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم، إنه يجب على أولياء الأمور والطلاب أن ينسوا لغة الأرقام ومجموع دخول الجامعة وفكرة أن ابني ناجح أو راسب فى نظام التقييم الجديد.





وأضاف وزير التربية والتعليم: أن نظام التقييم الجديد المطبق بالصفين الأول والثاني الثانوي هذا العام، يستهدف قياس مستوى التعلم الحقيقى لدى الطلاب، مؤكدا أن الامتحان قياس لمستوى الطالب ويستطيع تحسينه من امتحان لآخر.





وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه لا توجد لغة سقوط ونجاح فى النتيجة ولكن لكل طالب مستوى حققه فى نتائج التعلم ظهر فى قراءة الألوان والأرقام فى النتيجة التى تم إعلانها.





وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه لا داعي للخوف من تنسيق دخول الجامعات، فالتنافس في نظام التعليم الجديد سيكون على دخول الجامعة يكون بين الطلاب وفقا لمجاميعهم، وبالتالى لو أول الدفعة حاصل على 70% سيدخل كلية الطب، والشهادة التى تم تصميمها للطلاب مهمة جدا للطالب لأنها تمنحه القدرة على معرفة مستواه الحقيقى.





وأكد الوزير أن 60 ألفا بما يعادل 10% حاولوا الغش في امتحانات 2 ثانوي عن طريق الدخول بكود امتحان زملائهم، حيث كانوا يحاولون الغش عن طريق الواتس اب، مما أثر ذلك على سيستم الامتحان ولدينا قائمة بأسمائهم وممكن نبعت لهؤلاء الطلاب نقولهم ماتعملوش كدة تاني.