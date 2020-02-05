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تعليم

التعليم تتيح النسخة النهائية من نتيجة 2 ثانوي .. وفتح أيقونة خاصة للتظلمات

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 04:00 م
وزير التعليم
وزير التعليم
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ياسمين بدوي

أكد الدكتور طارق شوقي  وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يتم حاليا إتاحة النسخة النهائية من نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 على موقع وزارة التربية والتعليم.


وقال وزير التربية والتعليم : تم إتاحة التظلم من خلال صفحة النتيجة إلكترونيا من خلال زر موجود فى النتيجة.


واشار وزير التعليم الى أن نسبة استيعاب الطلاب كبيرة جدا وفوق توقع الأهالى كشفت عنه الامتحانات الإلكترونية، لافتا إلى أن 42 مليون مرة من الطلاب دخلوا على بنك المعرفة للمذاكرة والإطلاع وهناك طلبة شاطرين جدا ولا يوجد قلق من التصحيح.


وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الصف الثاني الثانوي 2020 ، تميزت بتحقيق العدالة المطلقة فى الامتحانات والتصحيح، ووصف مهارات الطلاب. 


وقال وزير التعليم: حاولنا خلال نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020، ان نمنح كل طالب صورة أمينة لمستواهم، من خلال المقارنة بكل الدفعة وليس زملائه فى الفصل.


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