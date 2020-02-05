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تعليم

وزير التعليم : 70% من دفعة 2 ثانوي مبسوطين من النتيجة

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 03:53 م
وزير التعليم
وزير التعليم
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ياسمين بدوي

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الصف الثاني الثانوي 2020 ، تميزت بتحقيق العدالة المطلقة فى الامتحانات والتصحيح ، ووصف مهارات الطلاب. 


وقال وزير التعليم : حاولنا خلال نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 ، ان نمنح كل طالب صورة أمينة لمستواهم، من خلال المقارنة بكل الدفعة وليس زملائه فى الفصل.


وأضاف وزير التعليم: مش عايزين أولياء الأمور يطمئنوا إن محدش سقط.


وتابع الوزير: بلاش دروس خصوصية في نظام التقييم الجديد لان الدروس تؤدي لتضييع الوقت والفلوس على الفاضي في النظام الجديد


 وقال وزير التعليم : 70% من دفعة الصف الثانى الثانوى 2020 مبسوطين جدا و10% فقط مستواهم منخفض وهما اللي عاملين دوشة


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