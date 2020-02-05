وزير التعليم : 70% من دفعة 2 ثانوي مبسوطين من النتيجة

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الصف الثاني الثانوي 2020 ، تميزت بتحقيق العدالة المطلقة فى الامتحانات والتصحيح ، ووصف مهارات الطلاب.





وقال وزير التعليم : حاولنا خلال نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 ، ان نمنح كل طالب صورة أمينة لمستواهم، من خلال المقارنة بكل الدفعة وليس زملائه فى الفصل.





وأضاف وزير التعليم: مش عايزين أولياء الأمور يطمئنوا إن محدش سقط.





وتابع الوزير: بلاش دروس خصوصية في نظام التقييم الجديد لان الدروس تؤدي لتضييع الوقت والفلوس على الفاضي في النظام الجديد





وقال وزير التعليم : 70% من دفعة الصف الثانى الثانوى 2020 مبسوطين جدا و10% فقط مستواهم منخفض وهما اللي عاملين دوشة



