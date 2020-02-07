محاولات تركية لطمس الهوية.. الثلاثية المقدسة تفجر غضب القطريين

تسببت حفلة لفرقة تركية في حالة من الغضب بين القطريين مما دفعهم للمطالبة بمحاسبة وزارة الثقافة على الفعالية، نظرا لما حدث من تجاوز خلال الحفل وما اعتبره البعض إساءة للإسلام.





الحفل أقامته وزارة الثقافة القطرية بعنوان "الثلاثية المقدسة" بقيادة قائد الأوركسترا التركي أورهان سالييل، إلا أن تأدية الأذان مع عزف الآلات الموسيقية وعزف تلبية الحجيج "لبيك اللهم لبيك" أثار غضب القطريين.





فيما قامت الوزارة بحذف المقطع الذي تضمن المحتوى الذي أغضب الجمهور، فيما طالب النشطاء على مواقع التواصل بمحاسبة القائمين على الحفل.





بينما دشن نشطاء هاشتاج "#قطر_تمتهن_شعاير_الله" تعبيرا عن غضبهم مما حدث خلال الحفل، حيث غرد أحد النشطاء قائلا "للأسف #قطر_تمتهن_شعائر_الله في مقطع مستفز جدًا.. تمنع شعبها من الحج والحين تهين شعائر الحج بمهزلة الاتراك".





وغرد آخر قائلا "النظام القطري يسعى إلى طمس الهوية الإسلامية للشعب القطري باسم الثقافة والفن والانفتاح واللي صار في حفل "الثلاثية المقدسة" ينتقص من أركان الإسلام ويسيء للركن الثاني والخامس و قدمت فرقة تركية وصلة موسيقية ومعزوفات مبتدعة تتغنى بالأذان وتلبية الحج في عرض موسيقي".