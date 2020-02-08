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برلمان

بعد إعلان الحكومة قصر الدعم على طفلين.. البرلمان يتجه لإقرار قانون الزيادة السكانية

السبت 08/فبراير/2020 - 11:27 ص
صدى البلد
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أحمد أيمن
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمس، الجمعة، خلال اجتماعه الوزاري، أن الدولة تتخذ إجراءات حاليا خاصة بالدعم لقصره على طفلين فقط لكل أسرة، سواء في التموين أو مشروع "تكافل وكرامة"، موضحا أن ذلك للمواليد الجدد، وليس لمن يحصلون حاليا على الدعم.


لم يكن البرلمان بعيدا عن هذا الشأن، بل سبق الحكومة بالموافقة على مشروع قانون النائب قدمه كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بشأن «الحوافز الإيجابية» للأسرة المصرية «المكونة من 4 أفراد أو أقل (أب وأم وطفلين)»، والذى يستهدف التصدي للزيادة السكانية بحث الأسر المصرية على تقليل الإنجاب مقابل حوافز حكومية.


موافقة البرلمان كانت مبدئية من خلال لجنة الاقتراحات والشكاوى، ومن المنتظر مناقشة المشروع خلال اجتماعات لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة، ثم إحالته إلى الجلسة العامة لأخذ الموافقة النهائية بشأنه خاصة في ظل توجه الحكومة المحفز لإصدار مثل هذه القوانين.


ويضم مشروع قانون الحوافز الإيجابية العديد من المزايا للأسر النموذجية:
1ـ منح الأسرة النموذجية كارتا ذكيا يحتوى على بيانات أفرادها.

2ـ حث الجمعيات الخيرية على توزيع المساعدات والمنح للأسر الملتزمة بإنجاب طفلين فقط.

3ـ تقديم وسائل منع الحمل دون مقابل مادى فى الوحدات الصحية والمستشفيات.

4ـ تحسين نظام التأمين على كبار السن وتطوير الضمان الاجتماعى للمرأة.

5ـ تقديم شركات التأمين خدماتها المميزة لأفراد الأسرة النموذجية.

6ـ تخصيص نسبة لقضاء فريضة الحج للأبوين (كبار السن) فى الأسرة النموذجية.

7ـ تسهيل إجراءات المشروعات المتوسطة والصغيرة للأسرة النموذجية عن طريق توفير قروض بدون فوائد.

8ـ تخصيص نسبة من الإسكان الاجتماعى وأراضى الدولة للأسر النموذجية.

9ـ تنظيم احتفال سنوى لتكريم نماذج من الأسر المثالية الملتزمة بتنظيم الأسرة.

10ـ إصدار شهادات شرفية للوالدين اللذين أنجبا طفلا واحدا.
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