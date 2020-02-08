بعد إعلان الحكومة قصر الدعم على طفلين.. البرلمان يتجه لإقرار قانون الزيادة السكانية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمس، الجمعة، خلال اجتماعه الوزاري، أن الدولة تتخذ إجراءات حاليا خاصة بالدعم لقصره على طفلين فقط لكل أسرة، سواء في التموين أو مشروع "تكافل وكرامة"، موضحا أن ذلك للمواليد الجدد، وليس لمن يحصلون حاليا على الدعم.









لم يكن البرلمان بعيدا عن هذا الشأن، بل سبق الحكومة بالموافقة على مشروع قانون النائب قدمه كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بشأن «الحوافز الإيجابية» للأسرة المصرية «المكونة من 4 أفراد أو أقل (أب وأم وطفلين)»، والذى يستهدف التصدي للزيادة السكانية بحث الأسر المصرية على تقليل الإنجاب مقابل حوافز حكومية.









موافقة البرلمان كانت مبدئية من خلال لجنة الاقتراحات والشكاوى، ومن المنتظر مناقشة المشروع خلال اجتماعات لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة، ثم إحالته إلى الجلسة العامة لأخذ الموافقة النهائية بشأنه خاصة في ظل توجه الحكومة المحفز لإصدار مثل هذه القوانين.









ويضم مشروع قانون الحوافز الإيجابية العديد من المزايا للأسر النموذجية: