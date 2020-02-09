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تكنولوجيا

استغلوا منظمة الصحة العالمية.. قراصنة ينشرون معلومات مضللة عن كورونا

الأحد 09/فبراير/2020 - 03:06 ص
قراصنة ينشرون معلومات
قراصنة ينشرون معلومات مضللة عن كورونا
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ندى على
في الوقت الذى تعمل فيه منظمة الصحة العالمية على احتواء ومواجهة فيروس كورونا بعد انتشاره في عدد كبير من دول العالم، تعرضت  المنظمة لاستغلال اسمها من قبل عدد من المحتالين والمقرصنين الإلكترونيين لنشر أخبار مضللة عن فيروس كورونا

وذكر موقع ZDNet أن خلال الأسابيع الماضية وجدت المنظمة نفسها تتواصل مع أفراد ومنظمات لتوضيح المعلومات المضللة التى تم نشرها باسم المنظمة والتى أثارت رعب بعض الأفراد من الالتحاق بالعدوى. 

ونشر بعض المقرصنين الإلكترونيين معلومات مضللة عن الفيروس باستخدام اسم المنظمة وشعارها على مواقع الإنترنت لتبدو المعلومات وكأنها قد صدرت من المنظمة. 

وشملت المعلومات المضللة علاجات أولية للمرض منها تناول الثوم، ومبيضات غسيل، وغسول للفم، وإشاعات تربط بين الإصابة بالفيروس وتناول شربة الخفافيش، وكانت المنظمة قد نفت كل هذه الشائعات حيث أن الفيروس غير معروف سببه حتى الآن، كما أن منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع شركات أدوية ومنظمات طبية يعملون على إصدار دواء للفيروس والذى لم يظهر له أى علاج حتى الآن. 
   
وفي وقت سابق فإن شركة فيسبوك قد قالت إنها ستحظر كل المنشورات والأخبار الموجودة على موقعها التى تتضمن أدوية وعلاجات مزيفة لفيروس كورونا

وفي خطوة للشركة للحد من انتشار المعلومات المضللة والإسهام في تخفيف الهلع الناتج من انتشار فيروس كورونا ذكرت الشركة أنها ستقوم بحذف وحظر كل المعلومات المزيفة المتعلقة بالفيروس خاصة المعلومات المتعلقة بالأدوية والعلاج الخاصة بالفيروس.

وفيروس كورونا هو فيروس يصيب الجهاز التنفسي وتم الإعلان عنه في نهاية ديسمبر العام الماضى، وانتشر في عدد كبير من دول العالم من بينها الصين التى تحوى العدد الأكبر من المصابين وحالات الوفاة، وانتشر كذلك في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وألمانيا وسنغافورا وغيرها. 

ووصلت أعداد المصابين بالفيروس إلى أكثر من 31 ألف مصابا و600 حالة وفاة، بينما تم شفاء 1.700 حالة حول العالم.   



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