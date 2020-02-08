بسبب تفشى كورونا.. مصنع أبل الرئيسي في الصين يحذر موظفيه من العودة لمصنع شنجن

كشف موقع Mac Rumors أن المصنع الرئيس لهواتف الأيفون في الصين Foxconn قد أخبر موظفيه ألا يعودوا للعمل لفرع مصنع شنجن الصينى.





وأصدرت شركة أبل بيانا تقول فيه: "للحفاظ على صحة كل العاملين وأمنهم وللتماشي مع التعليمات الحكومية في الالتزام بمعاييرالأمن والسلامة، نحن نحث كل العاملين على عدم العودة إلى مصنع مدينة شنجن، وستقوم الشركة على اطلاعكم على كل جديد فيما يخص المدينة".





وكان المصنع قد أوقف تقريبا كل انتاجه في الصين، في الوقت الذى تحاول فيه الحكومة والشركات من احتواء انتشار فيروس كورونا في الصين، حيث وصل عدد المصابين هناك إلى حوالى 31 ألف حالة حتى الآن.





ومن المحتمل أن يتم استئناف معظم عمليات الانتاج بحلول 10 فبراير الجارى، ولكن في ظل انتشار هذا الفيروس على نطاق واسع لم يعد من المؤكد مثل هذه القررات.

وقام مصنع Foxconn بتخفيض كافة العائدات بعد إجراءات الحجر الصحى الصارمة التى اتبعتها الحكومة الصينية لمواجهة تفشي الفيروس، وقامت شركة أبل أيضا بتبنى سياسة حجر صحى مشابهة للحكومة الصينية بحيث يتم وضع العاملين العائدين من مقاطعة هونان في الصين لمدة 14 يوم في الحجر الصينى، أما بالنسبة للعاملين الماكثين في المدينة يتم عزلهم لمدة أسبوع واحد.



