هواتف أيفون 12 تتفوق على سامسونج Galaxy S20.. اعرف السبب

تتنافس شركة أبل هذا العام باصدارها هواتف أيفون 12 مع شركة سامسونج التى ستصدر هواتف Galaxy S20 خلال أيام، حيث من المقرر أن تطلق سامسونج هواتفها في 11 فبراير القادم.





وكشفت فوربس أن هواتف أيفون 12 ستتفوق على هواتف سامسونج Galaxy S20 حيث أن أيفون تمتلك ميزة مستقلة ستجعلها تكسب المنافسة بشكل عام، حيث أن شركة سامسونج ستصدر هواتفها في النصف الأول من العام الحالى وسيجعلها هذا الأمر تتنافس مع هواتف أيفون 11 والتى تم إصدارها العام الماضى.





وبالنسبة لأبل فإن هواتف أيفون 12 سيتم إطلاقها في سبتمبر مما سيتيح الشركة فرصة أكبر للتعديل على هذه الهواتف وإضافة المزيد من التقنيات التى ستجعلها تتفوق على سامسونج Galaxy S20





الأمر الآخر الذى سيجعل أبل تواصل تفوقها على هواتف على سامسونج. و أبل تواصل هيمنتها بإصدار المنصات الحصرية على أجهزتها من هواتف أيفون وأيباد مثل Apple Music و +Apple TV و +Apple News و Apple Arcade ، بالإضافة إلى توسيع مساحة iCloud.





وعلى الرغم من أن سامسونج قد قامت بتوسيع مساحتها على Dropbox و كذلك قامت بانتقاء أفضل الأغانى من على موقع Spotify و الفيديوهات من على نتفليكس، إلا أن هذا لا يمكن أن يقارن بمنصات أبل.





وكانت قد ظهرت فيديوهات وصور لثلاثة هواتف من سلسلة أيفون 12 القادمة والتى من المفترض أن يصدر منها هاتف أو هاتفين في الربع الأول من العام الحالى، وستضم هذه الهواتف بعض المميزات التى كانت موجودة في سلسلة هواتف أيفون 11 المميزة بالإضافة إلى تقنيات أخرى مثل زر بصمة اليد وكذلك زر بصمة الوجه.





Galaxy S20 Plus و Galaxy S20 Ultra ، ومن المقرر أن تصدر هذه الهواتف في 11 فبراير الجارى، وستتمتع بتقنيات عالية بالنسبة لقوة البطارية وسعة الذاكرة، وكذلك ذاكرة الوصول العشوائى التى ستصل ل 12 جيجا رام فى أحد هواتف المجموعة.



