قبل إصدارها بأيام.. تعرف على أسعار ومواصفات هواتف سامسونج Galaxy S20

كشف موقع Tech Radar أنه حصل على تسريبات لسعر سلسلة هواتف Samsung Galaxy S20 ، حيث من المقرر أن تكون الهواتف بسعر أرخص في الولايات المتحدة عنها في أوروبا.





ومجموعة هواتف Samsung Galaxy S20 ستكون هواتف سامسونج الرئيسية لعام 2020، وهى هواتف Galaxy S20 و Galaxy S20 Plus و Galaxy S20 Ultra، ومن المقرر أن تصدر هذه الهواتف في 11 فبراير الجارى.





ووفقا للموقع فإن أرخص هاتف من هواتف Samsung Galaxy S20 سيكون سعره حوالى 900 دولار أمريكي أي ما يعادل حوالى 14.220 ألف جنيه مصرى، أما هاتف Galaxy S20 Plus سيكون بتكلفة 1100 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 17.380 ألف جنيه ، أما هاتف Galaxy S20 Ultra سيكون سعره 1300 دولار أمريكى أى ما يعادل 20.540 ألف جنيه.





وسيكون سعر الهواتف أغلى بقدر 100 دولار أمريكى لكل هاتف في أوروبا عنها في الأسواق الأمريكية، وستكون المواصفات التى ستتمتع بها الهواتف:





هاتف Galaxy S20





هاتف +Galaxy S20

وسيأتى هاتف +Galaxy S20 بأعلى تحديث معدل للشاشة وهو 120 هرتز و سيحتوى على ذاكرة وصول عشوائية ب 12 جيجا رام ، وذاكرة داخلية ب 128 جيجا بايت، وبطارية بسعة 4.500 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بمقدار 25 وات.





هاتف Galaxy S20 Ultra