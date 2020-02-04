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تكنولوجيا

قبل إصدارها بأيام.. تعرف على أسعار ومواصفات هواتف سامسونج Galaxy S20

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 05:00 م
قبل إصدارها بأيام..
قبل إصدارها بأيام.. تعرف على أسعار ومواصفات هواتف سامسونج Ga
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ندى على
كشف موقع Tech Radar أنه حصل على تسريبات لسعر سلسلة هواتف Samsung Galaxy S20، حيث من المقرر أن تكون الهواتف بسعر أرخص في الولايات المتحدة عنها في أوروبا. 

ومجموعة هواتف Samsung Galaxy S20 ستكون هواتف سامسونج الرئيسية لعام 2020، وهى هواتف Galaxy S20 و Galaxy S20 Plus  و Galaxy S20 Ultra، ومن المقرر أن تصدر هذه الهواتف في 11 فبراير الجارى. 

ووفقا للموقع فإن أرخص هاتف من هواتف Samsung Galaxy S20 سيكون سعره حوالى 900 دولار أمريكي أي ما يعادل حوالى 14.220 ألف جنيه مصرى، أما هاتف Galaxy S20 Plus سيكون بتكلفة 1100 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 17.380 ألف جنيه ، أما هاتف Galaxy S20 Ultra سيكون سعره 1300 دولار أمريكى أى ما يعادل 20.540 ألف جنيه.

وسيكون سعر الهواتف أغلى بقدر 100 دولار أمريكى لكل هاتف في أوروبا عنها في الأسواق الأمريكية، وستكون المواصفات التى ستتمتع بها الهواتف: 

هاتف Galaxy S20
وستأتى كاميرات هاتف Galaxy S20 بعدسات 5x optical zoom ، حيث ستكون شاشته أكبر من سلسلة هواتف Galaxy S 10، كما سيحتوى على معالج Snapdragon 865. 

هاتف +Galaxy S20
وسيأتى هاتف +Galaxy S20 بأعلى تحديث معدل للشاشة وهو 120 هرتز و سيحتوى على ذاكرة وصول عشوائية ب 12 جيجا رام ، وذاكرة داخلية ب 128 جيجا بايت، وبطارية بسعة 4.500 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بمقدار 25 وات.

هاتف Galaxy S20 Ultra
وسيصدر هاتف Galaxy S20 Ultra بكاميرا تصل إلى 108 ميجا بيكسل، وستكون الكاميرا بعدسات  10x optical zoom ، وسيأتى الهاتف بتقنية G5 بالإضافة إلى كاميرا ب 108 ميجا بيكسل وذاكرة وصول عشوائية ب 12 جيجا بايت رام . وستتراوح أحجام شاشات الهواتف من 6.2 بوصة ل 6.9 بوصة.


قبل إصدارها بأيام.. تعرف على أسعار ومواصفات هواتف سامسونج Galaxy S20
قبل إصدارها بأيام.. تعرف على أسعار ومواصفات هواتف سامسونج Galaxy S20
قبل إصدارها بأيام.. تعرف على أسعار ومواصفات هواتف سامسونج Galaxy S20
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