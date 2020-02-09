صندوق تحيا مصر: نور حياة تستأنف عملها بالمدارس الابتدائية في 10 محافظات

أطلق صندوق تحيا مصر صباح اليوم، الأحد، القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية نور حياة لتستأنف عملها بالمدارس الابتدائية بعد توقفها خلال إجازة منتصف العام.

وتجري القوافل الكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار على تلاميذ المدارس الحكومية، وذلك في عشر محافظات هي: القليوبية، والشرقية، والدقهلية، والسويس، وبني سويف، والمنيا، وقنا، والأقصر، والإسكندرية، ومطروح، مستهدفة أكثر من نصف مليون تلميذ بمتوسط 60 ألف تلميذ بكل محافظة.







وقال القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن مبادرة "نور حياة" بالمدارس، تستهدف إجراء الكشف الطبى المبكر لنحو 5 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية في المدارس الحكومية، على 3 مراحل، وتوفير مليون نظارة طبية مجانا للتلاميذ المتوقع اكتشاف إصابتهم، حيث تتراوح نسبة الإصابة بين 10 و20%، كما كشفت إحصاءات المبادرة أن التلاميذ بالمناطق الريفية أقل عرضة للإصابة بمسببات ضعف وفقدان الإبصار مقارنة بنظرائهم في المناطق الحضرية.





وأضاف أنه خلال الفصلين الدراسيين الماضيين، تم إجراء الكشف الطبي على نحو 630 ألف تلميذ، وتوفير 67 ألف نظارة طبية للتلاميذ المكتشف إصابتهم خلال الكشف الطبي مجانا، وذلك على النحو التالي: 36 ألف تلميذ في 59 مدرسة بمحافظة القليوبية، و90 ألف تلميذ في 112 مدرسة بمحافظة الدقهلية، و102 ألف تلميذ في 149 مدرسة بمحافظة الشرقية، و55 ألف تلميذ في 86 مدرسة بمحافظة بني سويف، و88 ألف تلميذ في 121 مدرسة بمحافظة المنيا، و102 ألف تلميذ في 108 مدارس بمحافظة قنا، و47 ألف تلميذ في 105 مدارس بمحافظة الأقصر، و35 ألف تلميذ في 43 مدرسة بمحافظة السويس، و66 ألف تلميذ في 76 مدرسة بمحافظة الإسكندرية، و16 ألف تلميذ في 30 مدرسة بمحافظة مطروح.





وأوضح تامر عبد الفتاح أنه تم التنسيق مع المحافظين بمختلف محافظات الجمهورية لتوفير شتى سبل الدعم للمبادرة، فضلا عن تأسيس مكاتب تمثيل للصندوق داخل مقر كل محافظة، وتوفير منسق بها، لمتابعة سير عمل المبادرة طبقا للخطة الموضوعة وتذليل جميع العقبات أمام الفريق الطبي.





كما تم التنسيق مع مديريات وزارة التربية والتعليم ومديريات وزارة الصحة لتذليل جميع المعوقات التي قد تواجه الفرق الطبية، فيما يتعلق بالكشف الطبي بمدارس المرحلة الابتدائية، وجرى التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتوفير الدعم الفني للمبادرة من خلال استشارييها من الأطباء لتقديم النصائح الطبية التي تكفل تلافي الإصابة بمسببات ضعف وفقدان الإبصار.





وأشار القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر إلى أنه تم توفير 5 وحدات متنقلة مجهزة بوسائل إجراء الكشف الطبي على العيون لمساعدة الفرق الطبية على أداء مهامها في المناطق التي يصعب الوصول إليها وتجهيزها بعيادات لإجراء الكشف الطبي على العيون، وذلك في خمس محافظات هى: الإسكندرية، والشرقية، والمنيا، وقنا، والأقصر.





وتتضمن كل وحدة لوحات اختبار مستوى النظر، وجهاز كشف الشبكية وقاع العين "سلايت لامب"، وجهاز الكشف الإلكتروني "ريفركتور"، وجهاز قياس العدسات "ديجتال لينز ميتر" لضمان توفير كشف طبي متكامل على العيون داخل الوحدة المتنقلة مجانًا للمواطنين.





جدير بالذكر أن صندوق تحيا مصر رصد مبلغ مليار جنيه لتنفيذ المبادرة، على محورين أولهما محور قوافل الكبار لإجراء الكشف الطبي لنحو 2 مليون مواطن، والثاني محور مدارس مصر لإجراء الكشف الطبي على 5 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية، فضلا عن تسليم مليون نظارة طبية للتلاميذ، ونصف مليون نظارة لكبار السن، وإجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء.