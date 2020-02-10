Huawei تطرح النسخة الحمراء من سماعات Freebuds 3..صور

وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، فالنسخة الحمراء تم إطلاقها بسبب إقتراب عيد الحب الـ valentine، حيث يتبادل معظم الناس الهدايا ذات اللون الأحمر، وهنا خطة هواوى التسويقية لبيع أكبر عدد ممكن من سماعتها اللاسلكية، والتى يبلغ سعرها 179 يورو، وهى أيضًا متوفة باللونين الأبيض والأسود.





جدير بالذكر أن Huawei الصينية كشفت عن سماعاتها اللاسلكية الجديدة FreeBuds 3 فى نوفمبر الماضى ، وهى سماعة رأس تعمل عن طريق الإتصال بالبلوتوث الجيل الخامس الجديد 5.1.





كما تأتى سماعة FreeBuds 3 True Wireless earbuds مشابهة تمامًا لسماعات آبل الجديدة البرو، كما أنها تأتى مقاومة للغبار والماء.



