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رياضة

شاهد.. فرحة كاسونجو ومصطفى فتحي وزيزو بهدف الزمالك الثاني في شباك الإسماعيلي

الإثنين 10/فبراير/2020 - 05:16 ص
صدى البلد
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القسم الرياضي
رصدت عدسة صدي البلد، رد فعل بدلاء الزمالك بعد هدف الثاني فى شباك الاسماعيلي عن طريق محمود علاء من ركلة جزاء.

وظهرت فرحة عارمة علي كاسونجو ومصطفي فتحي وزيرو اثناء عملية الاحماء.

تغلب فريق الزمالك على  الإسماعيلي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما لى استاد الإسماعيلية في الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز.

تقدم باهر المحمدى فى الدقيقة 34 عن طريق ركلة جزاء وتعادل فى الدقيقة 61 يوسف أوباما وأضاف الهدف الثاني للزمالك محمود علاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 66.

ويعرض لكم صدى البلد جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك اليوم.

المركز الأول: النادي الأهلي برصيد نقطة 39 نقطة

المركز الثاني: نادي المقاولون العرب برصيد 32 نقطة

المركز الثالث: نادي الزمالك برصيد 31 نقطة

المركز الرابع : نادي الاتحاد برصيد 27 نقطة

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