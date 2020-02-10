شاهد.. فرحة كاسونجو ومصطفى فتحي وزيزو بهدف الزمالك الثاني في شباك الإسماعيلي

وظهرت فرحة عارمة علي كاسونجو ومصطفي فتحي وزيرو اثناء عملية الاحماء.

تغلب فريق الزمالك على الإسماعيلي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما لى استاد الإسماعيلية في الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز.





تقدم باهر المحمدى فى الدقيقة 34 عن طريق ركلة جزاء وتعادل فى الدقيقة 61 يوسف أوباما وأضاف الهدف الثاني للزمالك محمود علاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 66.