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أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يحظر السفر ويمنع التدريب مع الجيوش الأجنبية.. تفاصيل

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 10:34 ص
الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي يحظر السفر ويمنع التدريبات مع الجيوش
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سمر صالح

أعلن الجيش الإسرائيلي فرض حظر كامل بالسفر الى الصين وهونج كونج وخفض الرحلات الجوية إلى دول أخرى في محاولة لمنع انتقال فيروس كورونا.

 

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت اذاعة الجيش الاسرائيلي " أن عددًا من جنود شرق آسيا كانوا يتدربون مع الجيش الإسرائيلي على الرغم من حقيقة تفشي فيروس كورونا ونظرًا لأنه كان تدريبًا مهمًا ورغبة في الحفاظ على العلاقة مع ذلك البلد، فلم يتم إلغاء التدريب، لكن تم اجراء فحوصات طبية للجنود عدة مرات في اليوم.

 

واعلن الجيش الإسرائيلي رسميًا بأنه يستعد لإلغاء التدريبات مع الدول الآسيوية لمنع وصول الفيروس الى إسرائيل، وكجزء من الأنشطة المستمرة، تُمنع الزيارات الأجنبية إلى إسرائيل بالإضافة إلى ذلك، إذا لزم الأمر ، سيتم إلغاء تدريبات مشتركة في المستقبل.

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