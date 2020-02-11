خنقوه بالكوفية وربطوا إيده.. سيدة تستعين بصديقتها وزوجها لقتل صاحب محل بالعجوزة

نجح قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام من كشف لغز مقتل صاحب محل بمنزله بالعجوزة.





بداية الواقعة عندما تبلغ لقسم العجوزة أمن الجيزة بالعثور على جثة مالك محل قطع غيار سيارات "69 سنة بشقته بدائرة القسم مسجاة على وجهها بصالة الشقة وملفوف حول رقبته كوفية ومُقيد اليدين بشريط لاصق وعدم العثور على شاشة تلفزيون وهاتف محمول ولا يوجد بعثرة بمحتوياتها.





أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن تحديد مرتكبى الواقعة كل من سائق له معلومات جنائية " وربة منزل وزوجة الأول 31 سنه ربة منزل" . (جميعهم مُقيمين كفر حكيم بدائرة مركز كرداسة) .





عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم , بمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها وإعترفوا تفصيليًا بإرتكابهم الواقعة وقررت الثانية بسابقة تعرفها على المجنى عليه منذ 3 أشهر وكانت تتردد عليه لأعمال النظافة وتطورت بينهما إلى علاقة.





وأضافت أنها كانت تقيم صحبة المتهم الأول والثالثة ونظرًا لمرورهم بضائقة مالية عقدوا العزم على قتل المجنى عليه وسرقته وفى سبيل تنفيذ مخططهم قامت بالإتصال بالمجنى عليه وأخبرته بأنها سوف ترسل له صديقتها "المتهمة الثالثة" وتوجهت والمتهم الأول لمسكن المجنى عليه وعقب دخولها فاجئه المتهم الأول بالدخول وقام بتقيد يديه باللاصق إلا أن المجنى عليه قاوموه فقام بخنقه بالكوفية "المعثور عليها" فأودى بحياته وإستوليا على (150جنيه شاشة تليفزيون - جهاز ريسيفر - هاتف محمول) وهربا , بمواجهة المتهم الأول والثالثة بما جاء بأقوال المتهمة الثانية أيدا ذلك .





تم بإرشادهم ضبط المسروقات لدى عمليهما ( مالك محل صيانة أجهزة كهربائية - مالك محل هواتف محمولة) , أمكن ضبطهما