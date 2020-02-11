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حوادث

مش ولادي يا ناس.. قصة نسب مجهول تنتهي بالموت داخل أروقة المحكمة في الدقهلية

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 08:52 ص
جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية
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همت الحسينى
واقعة غريبة من نوعها تحيط بها الألغاز، بدأت حينما اتهم زوج زوجته بأن طفليهما ليسا من صلبه، وانتهت بانتحاره بالسم أمام القاضي في أروقة المحكمة.

بداية الواقعة حينما تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من قسم ميت غمر يفيد بانتحار "م. ا"، ٤٩ عاما، عامل، بسم داخل محكمة الأسرة بميت غمر، وسط ذهول الحاضرين.

الزوج جهز زجاجة السم في جيبه ودخل بها المحكمة، وما إن طلب القاضى إحالته للطب الشرعي للتحليل، والكشف عليه لإثبات نفي نسب طفل إليه، تناول السم أثناء مناقشته للقاضى بعد ما فقد الأمل فى تحقيق ما يريده.

نقل الزوج إلى مستشفى ميت غمر فى حالة سيئة على الفور، ولكن شاء القدر أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بها، ليضع بموته عشرات من علامات الاستفهام حول القضية ونسب الطفلين إليه.
 
شهود العيان أكدوا أن الزوج كان فى حالة نفسية سيئة، وكان يشكك فى نسب طفليه وأنهما ليسا ابنيه، وأنه لم يدع ذلك هربا من دفع نفقة كما روج البعض، ولكنه لعدم ثقته فى الزوجة.

وقال: "مش ولادى، الطفلين دول مش منى يا ناس هفضل أقول هما مش ولادى"، ظل الزوج يصرخ أمام القاضي، ويردد تلك الكلمات أمامه ليروى قصته متهما زوجته بأنها أنجبتهما من آخر، فهى لا تستحق وأطفالها أى شيء منه، وظل يردد تلك الكلمات بين شفتيه أثناء تناوله السم إلى أن أغمض عينيه إلى الأبد".

وقالت زوجته إن هناك مشكلات بينهما، خاصة بعد اتهامه لها بأنها أنجبت من آخر، مما دفعها لطلب الطلاق ولكن حالته زادت سوءا مما دفعه للانتحار في المحكمة.


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