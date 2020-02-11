بسبب مباراة القمة.. جنايات طنطا تقضي بسجن المتهمين بقتل شاب

أصدرت محكمة جنايات طنطا "الدائرة الثانية، حكما قضائيا بالسجن المتهم الأول " عادل .ع " وشهرته " الأسد " بالسجن المشدد 15 سنة والمتهم الثانى " محمد .ع " وشهرته " عظيمه " بالسجن المشدد 10 سنوات ، وبراءة المتهم الثالث " محمد . غ " في واقعة قتل أحمد عودة، والمعروفة إعلاميًا" ضحية مباراة القمة"، بين فريقي الأهلي والزمالك.





وتعود أحداث الواقعة، إلى شهر مارس الماضي عندما تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، آنذاك، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، بمقتل شاب يدعى أحمد عودة، 20 عامًا.





وانتقل ضباط المباحث، وتبين من الفحص، نشوب مشاجرة بين المجنى عليه و3 من جيرانه على المقهى عقب مباراة الأهلي والزمالك بسبب خلافات بينهم، قام على إثر ذلك المتهمين بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض ما سفر عن مصرعه.



