قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذيرات من تدهور الخدمات الطبية.. نقص المياه والمأوى يفاقم الأزمة الإنسانية في غزة
الشرطة السويدية تطلق النار على شخص هاجم مدرسة بسيف وسط البلاد
قبل بدء العام الدراسي | تربوي يكتشف أكثر من 30 خطأ بمنهج علم نفس 2 بكالوريا
أبرزها ليبراكس وكلوكسيد .. لا صرف لتلك الأدوية بدون روشتة مختومة
تحذير طبي من حقن التخسيس.. لا دواء دون تشخيص وإشراف الطبيب
من يخلف ترامب؟.. روبيو يتقدم وفانس يتعثر في السباق الطويل إلى البيت الأبيض 2028
عايزة تزود مشاهدات.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص خادش على صفحتها
تشكيل وادي دجلة أمام زد في افتتاح الدوري المصري
أهلي طرابلس الليبي يعلن تعاقده مع مهاجم سيراميكا كليوباترا
صلاة الحاخامات داخل غزة.. نتنياهو يدرس خطوة تثير عاصفة داخل إسرائيل
بن غفير يقتحم زنازين أسيرات فلسطينيات ويسخر من معاناتهن في سجن الدامون
«وعدت وأوفت».. كواليس رحلة الوفد المصري إلى تنزانيا لافتتاح سد «جوليوس نيريري»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري.. اليوم

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم
موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم
محمد غالي

تتجه أنظار جماهير كرة القدم مساء اليوم الجمعة 21 أغسطس 2026 إلى استاد القاهرة الدولي، لمتابعة ضربة البداية لفريق الزمالك في منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 20262027، عندما يلتقي الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة الأولى من المسابقة.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم

وتحمل المواجهة أهمية خاصة للفريقين، إذ يسعى الزمالك، حامل لقب النسخة الماضية، إلى بدء رحلة الدفاع عن البطولة بانتصار يمنحه دفعة قوية في مستهل الموسم، بينما يطمح الاتحاد السكندري إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل الدوري والخروج بأفضل بداية ممكنة.

وأكدت رابطة الأندية إقامة المباراة يوم الجمعة 21 أغسطس على استاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الأولى، في مواجهة تعد من أبرز مباريات افتتاح الموسم.

الزمالك يستهل رحلة الدفاع عن اللقب

يدخل الزمالك المباراة بطموحات كبيرة، بعدما توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي عقب منافسة قوية حتى الجولات الأخيرة، ويأمل الفريق الأبيض في الحفاظ على اللقب ومواصلة حضوره في دائرة المنافسة على البطولة.

كما يطمح الزمالك إلى تقديم بداية قوية في الموسم الجديد، خاصة مع مشاركته القارية وعودة الفريق للمنافسة في دوري أبطال إفريقيا، وهو ما يفرض على الجهاز الفني واللاعبين تحقيق انطلاقة مستقرة على المستوى المحلي.

وفي المقابل، يبحث الاتحاد السكندري عن بداية إيجابية أمام حامل اللقب، في مباراة تمثل اختبارا مبكرا لطموحات الفريق خلال الموسم الجديد.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

تقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم الجمعة 21 أغسطس 2026، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، و9 مساء بتوقيت الإمارات، وفق البيانات المنشورة عن اللقاء.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

تنقل شبكة أون سبورتمباراة الزمالك والاتحاد السكندري، باعتبارها الناقل لمنافسات الدوري المصري الممتاز، فيما أعلنت المصادر الرياضية أن اللقاء سيذاع عبر قناة أون سبورت مع تعليق بلال علام.

معلق مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

أسندت شبكة أون سبورت مهمة التعليق على مباراة الزمالك والاتحاد السكندري إلى المعلق بلال علام، وفق ما أعلنته المصادر الخاصة بتغطية مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري.

كيفية مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري عبر الإنترنت

يمكن للراغبين في متابعة المباراة عبر الإنترنت الاستفادة من المنصات الرقمية التابعة للجهة الناقلة، وفق الخدمات المتاحة للمشاهدين، إلى جانب متابعة التغطية المباشرة وأحداث اللقاء عبر المنصات الرياضية.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم

غيابات الزمالك أمام الاتحاد السكندري

يدخل الزمالك المباراة وسط بعض الغيابات، حيث يغيب حسام أشرف ومحمد إبراهيم عن مواجهة الاتحاد السكندري بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء من الموسم الماضي، وفق ما أعلنه الجهاز الإداري للفريق.

تفاصيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

التفاصيل البيانات

المباراة    الزمالك × الاتحاد السكندري  
البطولة   الدوري المصري الممتاز 20262027 
الجولة     الأولى  
التاريخ     الجمعة 21 أغسطس 2026
الملعب   استاد القاهرة الدولي
الموعد    8 مساء بتوقيت مصر والسعودية
القناة الناقلة   أون سبورت   
المعلق   بلال علام  

وتحظى المباراة بمتابعة جماهيرية كبيرة، باعتبارها الظهور الأول للزمالك في حملة الدفاع عن لقب الدوري، في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد السكندري إلى مفاجأة حامل اللقب وتحقيق نتيجة تمنحه دفعة قوية مع بداية الموسم.

كرة القدم موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم موعد مباراة الزمالك والاتحاد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استغاثة ولي أمر

"اتخدعنا".. أول رد من مدرسة واقعة توريط أولياء الأمور في قروض بالملايين"بصور البطايق"

موظفة تأمينات الهرم

تعدت على مواطن لفظيًا.. وقف موظفة بتأمينات الهرم عن العمل وإحالتها للتحقيق| فيديو

إجازة

3 أيام إجازة متتالية.. رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للموظفين والقطاع الخاص

الشيخ ابو بكر والفيشاوي

اللهم نق قلبه.. محمد أبو بكر يدعم أحمد الفيشاوي بعد طلبه التوبة: على الجميع دعمه ولو بالدعاء

دجال _ أرشيفية

فيديوهات مع سيدات وجلسات سرية.. القصة الكاملة لسقوط دجال العياط

موظفة بمكتب تأمينات الهرم

بعد انتشار الفيديو.. إيقاف موظفة بمكتب تأمينات الهرم وإحالتها للتحقيق بسبب تعديها على مواطن

المتهمة

حبس صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات مخلة في المنصورة

بيزيرا

مفاجأة في عقد بيزيرا.. خبير لوائح يوضح موقف اللاعب من الرحيل عن الزمالك

ترشيحاتنا

سعر الذهب

طلع 15 جنيها.. تفاصيل سعر الذهب الآن

إس آند بي داو جونز للمؤشرات تُبقي مصر ضمن فئة «الأسواق الناشئة» بعد انتهاء تصنيف الأسواق لعام 2026

إس آند بي داو جونز للمؤشرات تُبقي مصر ضمن فئة «الأسواق الناشئة» بعد انتهاء تصنيف الأسواق لعام 2026

تباين أداء أسواق الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

تباين أداء أسواق الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

بالصور

ليه الصراصير بتظهر فجأة في البيت رغم النظافة؟ 7 أسباب قد لا تخطر ببالك

ليه الصراصير بتظهر فجأة في البيت رغم النظافة؟
ليه الصراصير بتظهر فجأة في البيت رغم النظافة؟
ليه الصراصير بتظهر فجأة في البيت رغم النظافة؟

الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام

الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام
الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام
الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام

طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية

طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية
طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية
طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية

جمبسوت لافت.. ياسمين صبري تخطف الانظار بظهورها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

الكابتن محمد عبد الكريم

مدرب ناشئات اليد لـ منى الشاذلي: الإنجاز تاريخي والتدريب 10 مرات أسبوعيا

فيلم Fatherland

أرض الأجداد.. بافل بافليكوفسكي يتأمل حرب أوروبا الباردة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد