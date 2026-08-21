تتجه أنظار جماهير كرة القدم مساء اليوم الجمعة 21 أغسطس 2026 إلى استاد القاهرة الدولي، لمتابعة ضربة البداية لفريق الزمالك في منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 20262027، عندما يلتقي الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة الأولى من المسابقة.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم

وتحمل المواجهة أهمية خاصة للفريقين، إذ يسعى الزمالك، حامل لقب النسخة الماضية، إلى بدء رحلة الدفاع عن البطولة بانتصار يمنحه دفعة قوية في مستهل الموسم، بينما يطمح الاتحاد السكندري إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل الدوري والخروج بأفضل بداية ممكنة.

وأكدت رابطة الأندية إقامة المباراة يوم الجمعة 21 أغسطس على استاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الأولى، في مواجهة تعد من أبرز مباريات افتتاح الموسم.

الزمالك يستهل رحلة الدفاع عن اللقب

يدخل الزمالك المباراة بطموحات كبيرة، بعدما توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي عقب منافسة قوية حتى الجولات الأخيرة، ويأمل الفريق الأبيض في الحفاظ على اللقب ومواصلة حضوره في دائرة المنافسة على البطولة.

كما يطمح الزمالك إلى تقديم بداية قوية في الموسم الجديد، خاصة مع مشاركته القارية وعودة الفريق للمنافسة في دوري أبطال إفريقيا، وهو ما يفرض على الجهاز الفني واللاعبين تحقيق انطلاقة مستقرة على المستوى المحلي.

وفي المقابل، يبحث الاتحاد السكندري عن بداية إيجابية أمام حامل اللقب، في مباراة تمثل اختبارا مبكرا لطموحات الفريق خلال الموسم الجديد.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

تقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم الجمعة 21 أغسطس 2026، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، و9 مساء بتوقيت الإمارات، وفق البيانات المنشورة عن اللقاء.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

تنقل شبكة أون سبورتمباراة الزمالك والاتحاد السكندري، باعتبارها الناقل لمنافسات الدوري المصري الممتاز، فيما أعلنت المصادر الرياضية أن اللقاء سيذاع عبر قناة أون سبورت مع تعليق بلال علام.

معلق مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

أسندت شبكة أون سبورت مهمة التعليق على مباراة الزمالك والاتحاد السكندري إلى المعلق بلال علام، وفق ما أعلنته المصادر الخاصة بتغطية مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري.

كيفية مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري عبر الإنترنت

يمكن للراغبين في متابعة المباراة عبر الإنترنت الاستفادة من المنصات الرقمية التابعة للجهة الناقلة، وفق الخدمات المتاحة للمشاهدين، إلى جانب متابعة التغطية المباشرة وأحداث اللقاء عبر المنصات الرياضية.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم

غيابات الزمالك أمام الاتحاد السكندري

يدخل الزمالك المباراة وسط بعض الغيابات، حيث يغيب حسام أشرف ومحمد إبراهيم عن مواجهة الاتحاد السكندري بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء من الموسم الماضي، وفق ما أعلنه الجهاز الإداري للفريق.

تفاصيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

التفاصيل البيانات

المباراة الزمالك × الاتحاد السكندري

البطولة الدوري المصري الممتاز 20262027

الجولة الأولى

التاريخ الجمعة 21 أغسطس 2026

الملعب استاد القاهرة الدولي

الموعد 8 مساء بتوقيت مصر والسعودية

القناة الناقلة أون سبورت

المعلق بلال علام

وتحظى المباراة بمتابعة جماهيرية كبيرة، باعتبارها الظهور الأول للزمالك في حملة الدفاع عن لقب الدوري، في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد السكندري إلى مفاجأة حامل اللقب وتحقيق نتيجة تمنحه دفعة قوية مع بداية الموسم.