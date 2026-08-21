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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسلا تحدد موعد طرح شاحنتها الكهربائية Semi

تسلا سيمي 2026
تسلا سيمي 2026
عزة عاطف

كشفت شركة “تسلا” عن إطلاق شاحنتها الكهربائية الثقيلة “سيمي” رسميًّا في الأسواق الأوروبية خلال مشاركتها في معرض "IAA Transportation" للمركبات التجارية بمدينة هانوفر الألمانية في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر 2026، 

حيث تعتزم الشركة الكشف عن المواصفات الفنية المخصصة للقارة وتفاصيل خطة الإطلاق الميداني لعام 2027.

المواصفات الميكانيكية ومدى القيادة

تتوفر الشاحنة في السوق الأمريكي بنسختين؛ النسخة القياسية (Standard Range) بمدى يصل إلى 523 كم (325 ميلًا) وبطارية بسعة 548 كيلوواط/ساعة، ونسخة المدى الطويل (Long Range) التي تقطع مسافة تصل إلى 805 كم (500 ميلًا) ببطارية سعتها 822 كيلوواط/ساعة. 

وتعتمد الشاحنة على 3 محركات كهربائية تولد قوة إجمالية تبلغ 1073 حصانًا (800 كيلوواط).

تقنيات الشحن الفائق والمنافسة الأوروبية

تدعم شاحنة تسلا سيمي تقنيات الشحن الفائق ميجاواط (MCS) بقدرات تصل إلى 1.2 ميجاواط، مما يتيح إعادة شحن نسبة كبيرة من البطارية خلال فترات التوقف القصيرة. 

وتستهدف تسلا بهذه الخطوة دخول المنافسة المباشرة مع شركات تصنيع الشاحنات التجارية الكبرى في أوروبا مثل مرسيدس-بنز بطراز "eActros 600" وفولفو وسكانيا.

تسلا سيمي 2026 شاحنة تسلا سيمي معرض هانوفر للمركبات الشاحنات الكهربائية

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