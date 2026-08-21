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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

استدعاء سيارات دودج دورانجو بسبب تفككها أثناء القيادة

استدعاء دودج دورانجو
استدعاء دودج دورانجو
عزة عاطف

كشفت مجموعة “ستيلانتيس” عن إطلاق حملتي استدعاء جديدتين تشملان نحو 75000 سيارة داخل الولايات المتحدة، وذلك إثر اكتشاف عيوب تتنوع بين احتمال انفصال الجناح الخلفي لشاحنات “دودج دورانجو” أثناء القيادة، وخلل برمجي يعطل مساحات الزجاج الأمامي في طراز “جيب جراند شيروكي”. 

عطل الجناح الخلفي لشاحنات دودج دورانجو

يشمل الاستدعاء الأكبر 74578 سيارة من طراز دودج دورانجو المصنعة بين عامي 2021 و2023؛ حيث أوضحت الهيئة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA) وجود عدم محاذاة بين الجناح الخلفي وسقف السيارة، مما يؤدي إلى احتكاكه بالباب الخلفي عند الفتح والإغلاق وتلفه. 

ويترتب على ذلك احتمال انفصال الجناح وسقوطه مفاجئًا أثناء حركة المركبة على الطرق. 

وتُعد هذه المرة الـ 3 التي تُستدعى فيها السيارات لهذا السبب بعد حملتي 2021 و2023، إذ فتحت الشركة تحقيقًا في مارس 2026 بعد تلقيها 116 طلب ضمان و8 سجلات مساعدة عملاء و37 سجل خدمة ترتبط بسقوط الجناح بعد الصيانة.

خلل مساحات الزجاج في جيب جراند شيروكي

يتضمن الاستدعاء الـ 2 نطاقًا أصغر يشمل 81 سيارة فقط من طرازي جيب جراند شيروكي وجراند شيروكي L موديل 2026. 

وتعود المشكلة إلى خطأ برمجي في وحدة التحكم بالهيكل (BCM) يتسبب في توقف مساحات الزجاج الأمامي عن العمل في ظروف جوية معينة. 

وأكدت الشركة عدم تسجيل أي حوادث ناجمة عن هذا الخلل، مشيرة إلى أن المعالجة ستتم عبر تحديث برمجيات وحدة التحكم مجانًا لدى المراكز المعتمدة.

استدعاء دودج دورانجو استدعاء جيب جراند شيروكي سيارات ستيلانتيس 2026 عيوب دودج دورانجو

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