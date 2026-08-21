شاحنة عسكرية تتحول إلى منزل فاخر بفرن وحمام أفضل من الشقق

عرضت شاحنة عسكرية سابقة من طراز "ستيوارت آند ستيفنسون M1078A1" للبيع في مزاد علني إلكتروني داخل الولايات المتحدة، وذلك بعد تعديلها كليًّا وتحويلها إلى شاحنة تخييم فاخرة مجهزة للطرق الوعرة.

وقامت شركة "أسيلا" (Acela Truck Company) بتحديث الهيكل العسكري قبل تزويده بوحدة معيشية مخصصة بطول 16 قدمًا من تصميم شركة "كروج إكسبديشن" (KRUG Expedition)، لتتحول المركبة العسكرية السابقة إلى منزل متكامل مخصص للرحلات الطويلة عبر القارات.

المنظومة الميكانيكية والقدرات الميدانية

تستمد الشاحنة طاقتها من محرك ديزل تربو بـ 6 أسطوانات متتالية سعة 7.2 لترات من تصنيع شركة "كاتربيلر" (Caterpillar)، يولد قوة تبلغ 330 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 1166 نيوتن/متر.

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات من شركة "أليسون" (Allison)، يتولى توزيع القوة على العجلات الأربع. وتم تجهيز المركبة بنظام مركزي لضبط ضغط الإطارات، مع خلوص أرضي مرتفع وقدرة على الخوض في المياه حتى عمق 30 بوصة، مما يتيح للشاحنة التعامل مع تضاريس الصحاري والغابات والشواطئ بسهولة.

تجهيزات المقصورة الداخلية والمطبخ

تضم الوحدة المعيشية أثاثًا من القشرة الخشبية الفاخرة، بالإضافة إلى سرير مزدوج في الخلف ومساحة طعام قابلة للتحول إلى منطقة نوم إضافية.

ويحتوي المطبخ الداخلي على موقد حثي مسطح، وفرن بخاري مدمج مع ميكروويف من علامة "ميلي" الفاخرة، إلى جانب ثلاجة ومجمد بحجم كبير وحوض غسيل من الفولاذ المقاوم للصدأ.

كما تحوي الشاحنة حمامًا متكاملًا يشتمل على دش مائي ومرحاض جاف محمول.

إدارة الطاقة ونظام المياه المستقل

تعتمد الشاحنة في تشغيل أجهزتها على حزمة بطاريات ليثيوم بسعة 990 أمبير/ساعة تعمل بجهد 24 فولت، مدعومة بمصفوفة ألواح شمسية مثبتة على السقف بقدرة 1400 واط.

كما تزود المركبة بنظام تدفئة مائي، ومكيف هواء سقفي، وخزان مياه صالحة للشرب بسعة 492 لترًا مزود بنظام تنقية ثلاثي المراحل، إلى جانب خزان للمياه الرمادية بسعة 250 لترًا وصناديق تخزين خارجية مصنوعة من الألمنيوم لملاءمة التخييم طويل الأمد بعيدًا عن شبكات الطاقة التقليدية.