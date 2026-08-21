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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بأقل من نصف الثمن.. موتوسيكل LiveWire One ينافس هارلي الكهربائي

لايف واير ONE
لايف واير ONE
عزة عاطف

كشفت علامة "لايف واير" (LiveWire)، المتخصصة في تصنيع الدراجات النارية الكهربائية والتابعة لشركة “هارلي ديفيدسون”، عن تخفيض سعر دراجتها الرائدة "لايف واير ONE" إلى 13999 دولارًا، بتخفيض قدره 2500 دولار عن سعرها السابق البالغ 16499 دولارًا، وذلك ضمن محاولات الشركة لتنشيط المبيعات وتفادي الضغوط المالية.

خسائر مالية ومخاوف الشطب من البورصة

يأتي هذا الخفض في الأسعار عقب تسجيل الشركة مبيعات بلغت 91 دراجة نارية كهربائية فقط خلال الربع الأول من عام 2026، بمعدل دراجة يوميًّا تقريبًا. 

وترافق ذلك مع تسجيل صافي خسائر إجمالية بلغت 18.1 مليون دولار خلال الربع الأول، إلى جانب تلقي الشركة إخطارًا من بورصة نيويورك خلال شهر يوليو 2026 بشأن احتمالية شطب أسهمها نتيجة انخفاض سعر السهم دون مستوى 1.00 دولار لفترة تجاوزت 30 يوم تداول متتالية.

لايف واير ONE

مقارنة السعر بالنسخة الأصلية والمواصفات الفنية

يمثل السعر الجديد البالغ 13999 دولارًا أقل من نصف تكلفة الطراز الأصلي الذي أطلقته شركة هارلي ديفيدسون عام 2019 بسعر 29799 دولارًا. 

وتعتمد دراجة "لايف واير ONE" على بطارية بسعة 15.4 كيلوواط/ساعة ومحرك كهربائي يولد قوة 100 حصان وعزم دوران يبلغ 114 نيوتن/متر، مما يتيح للدراجة التسارع من 0 إلى 96 كم/س خلال 3 ثوانٍ، والوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 177 كم/س، مع مدى قيادة إجمالي يبلغ 153 كم (95 ميلًا) للشحنة الواحدة.

لايف واير ONE دراجات هارلي ديفيدسون أسعار الدراجات الكهربائية مبيعات لايف واير 2026

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