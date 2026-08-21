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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: استمرار تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي.. والعظمى غدا على القاهرة الكبرى 35

الأرصاد: استمرار تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي.. والعظمى غدا على القاهرة الكبرى 35
الأرصاد: استمرار تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي.. والعظمى غدا على القاهرة الكبرى 35
أ ش أ

أكدت الدكتورة منار غانم المتنبىء الجوي بمركز التنبؤات والانذار في الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم /الجمعة/ استمرار تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي لتسود أجواء صيفية معتادة اعتبارا من يوم غد /الجمعة/ وحتى نهاية الأسبوع المقبل.

وقالت غانم – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم – "سوف نشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل بمعدل درجتين إلى 3 درجات لتتراوح العظمى في القاهرة ما بين 35 إلى 37 درجة مئوية والمحسوسة ما بين 37 و39 درجة " .. مشيرة إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا على القاهرة ستسجل 35 درجة مئوية والمحسوسة 37 درجة.

ووصفت حالة الطقس غدا بأنه سيكون حار رطب على القاهرة وشمال البلاد نهارا وشديد الحرارة على المحافظات الجنوبية فيما يكون مائلا للحرارة ورطبا خلال ساعات الليل مع ارتفاع معدلات الرطوبة النسبية ما بين درجتين إلى 4 درجات.

وأشارت إلى أن طقس الغد سيشهد نشاطا الرياح حيث ستكون معتدلة نسبيا ، وسوف تتراوح سرعتها ما بين 30-35 كم/س ؛ مما يسهم في تلطيف الأجواء ليلا مع احتمالية إثارة بعض الغبار في المناطق المكشوفة والظهير الصحراوي فيما ستكون مثيرة للأتربة أحيانا على مناطق من شمال وجنوب الصعيد.

ودعت المواطنين إلى ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال فترة الظهيرة مع الحرص على التواجد في الأماكن جيدة التهوية ، والحرص على شرب كمياة كافية من المياه وتناول المرطبات ؛ لمواجهة الارتفاع في درجات الحرارة ونسب الرطوبة والاستفادة من المناطق المفتوحة والمكشوفة خلال فترات المساء للترويح عن النفس حيث تنشط الرياح وتلطف الأجواء.

وناشدت قائدي السيارات بضرورة توخي الحذر على الطرق السريعة نهارا ؛ بسبب تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية خلال الفترة من الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا ؛ حيث تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية فيما تتلاشى مع سطوع الشمس.

وحذرت غانم من اضطراب حركة الملاحة غدا في البحر الأحمر وخليج السويس ؛ بسبب سرعة الرياح التي تترواح ما بين 40 إلى 60 كم/س ، وارتفاع الأمواج ما بين 2 إلى 3 أمتار..داعية الصيادين إلى ضرورة اتباع تعليمات السلامة.

الدكتورة منار غانم المتنبىء الجوي بمركز التنبؤات والانذار في الهيئة العامة للأرصاد الجوية بمنخفض الهند الموسمي أجواء صيفية معتادة اعتبارا من يوم غد

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