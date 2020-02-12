الأقصر تناقش دور الثقافة في نشر الوعي

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة ، تقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة الأقصر.





حيث عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "دور الثقافة في نشر الوعي" ألقاها محمد أحمد إبراهيم.





وأوضح أن مفهوم الثقافة وأهمية الثقافة في المجتمع والوعي بالأمور الثقافية سبب من أسباب النجاح وذلك بمعهد القرنة بنين، كما عقدت بالقصر أمسية شعرية للشاعر سيد صدقى، كما تم عرض فيلم بروجكتور للأطفال، وإقامة ورشة فنون تشكيلية بالقصر، بالإضافة إلى إقامة ورشة فنون تشكيلية رسم وتلوين بمدرسة وادي الملوك.





وعقدت مكتبة الطفل والشباب بتوماس وعافية محاضرة بعنوان "كيفية تعليم الوضوء للأطفال" ألقاها حسين سالم، أعقبها دوري ثقافي وورشة فنون تشكيلية، وكذلك نظمت مكتبة الطفل والشباب بالحلة ملتقى ثقافي مع شباب القرية أداره سليمان طارق محمد، كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى أمسية شعرية للشاعر محمد إبراهيم.





بينما نفذت مكتبة النمسا الثقافية ورشة بعنوان "أشغال يدوية حلى وإكسسوارات بالخرز" أدارتها زينب أشرف.





وأقامت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة بعنوان "دور المرأة في المجتمع" ألقاها الشيخ شعبان سعد الحداد، وتحدث عن فضل المرأة والعناية بأمر النساء في الأديان السماوية فهن شقائق الرجال، إلى جانب دورها في النهوض بمؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى إقامة ورشة قراءة كتاب "أمن المجتمع واستقراره" تأليف د.علي جمعة، كما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي محاضرة بعنوان "العنف ضد الأطفال" ألقاها محمود أحمد.





وأوضح الآثار النفسية المترتبة العنف ضد الأطفال وذلك بمركز شباب حاجر المحاميد قبلى.





وأعد قصر ثقافة الأقصر بعنوان "المعاق بين التمكين والتهميش" ألقاها مصطفي أحمد أمين، موضحا ان الأدوار التي يمكن أن يقوم بها المجتمع بكافة نظمه ومؤسساته لإكساب ذوي الإحتياجات الخاصة المعارف والاتجاهات والقيم والمهارات التي تمكنهم من الاندماج في فعاليات الحياة الاجتماعية وذلك بجمعية تنمية المجتمع بالعوامية، بينما عرض القصر فيلم "باب الحديد" بطولة هند رستم إخراج يوسف شاهين وذلك بمدرسة صلاح الدين، كما يستمر القصر فى تقديم فعاليات المجموعة الثانية لدورة مديري الإدارات الوسطى "windows. Word.excel . Power point . Internet " لعدد 6 من مديري الإدارات الوسطي بالفرع، وكذلك يستمر القصر فى تنفيذ ورشة أشغال يدوية نسيج النول للمدربة عزة رمضان وذلك بمركز التكوين المهني.





ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط محاضرة بعنوان "الهجرة غير الشرعية وأثرها على المجتمع" ألقاها محمد حنفى.





وأوضح أن الهحرة غير الشرعية ظاهرة معقدة متعددة الجوانب، موضحًا أساليب مواجهتها وعلاجها من مختلف الجوانب وجهود وزارة الدولة للهجرة ومبادرة مراكب النجاة، كما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة محاضرة بعنوان "البيئة" ألقاها الشاعر على حسان وذلك بمدرسة الرياينة الابتدائية.





وأقامت مكتبة الدير الثقافية محاضرة بعنوان "الوحدة في مواجهة التحديات" ألقاها محي الدين أبو العزايم، وتحدث عن كيفية تكاتف المجتمع في مواجهة الصعوبات التى تواجهها الدولة والتحديات التي يواجهها الفرد، كذلك عقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان" كيفية إستثمار الوقت" ألقاها الطيب على خضرى وذلك بمدرسة نجع الحدادين للتعليم الأساسي.





بينما نظم قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان" إنسانية الثقافة" ألقاها صالح أحمد عمر، وأوضح ارتقاء المثل الإنسانية وتعريف الثقافة الإنسانية وتحاشى صراع المعرفة والتنوير والمثل الأفضل للموروث الثقافى.