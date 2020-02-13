أزارو في مهمة جديدة مع الاتفاق أمام الحزم بـ الدوري السعودي





ويسعى فريق الاتفاق بقيادة مهاجمه المغربي وليد أزارو، لاستعادة نغمة الانتصارات بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد السقوط أمام أهلي جدة بنتيجة 3 - 2، في الجولة الماضية.





وكان وليد أزارو انضم إلى الاتفاق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من النادي الأهلى، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.





وشارك وليد أزارو مع الاتفاق في مباراتين في الدوري السعودي حتى الآن، لم يسجل أو يصنع خلالهما أي هدف.





في المقابل يطمح فريق الحزم في خطف الثلاث نقاط من الاتفاق، للهروب من دوامة الهبوط.





ويحتل الاتفاق المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الحزم، صاحب المركز الـ 13.





ويلتقي اليوم أيضا ضمن نمنافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري السعودي، الهلال مع الفيحاء، في تمام الخامسة والنصف مساء.

يستضيف فريق الاتفاق نظيره الحزم، اليوم، الخميس، في تمام الثانية والنصف عصرا، ضمن منافسات الجولة الـ 18، من مسابقة الدوري السعودي.