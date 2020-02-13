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أخبار العالم

إسرائيل تحبط هجوماً إلكترونياً ضد السلطة الفلسطينية.. وهذه تفاصيله

الخميس 13/فبراير/2020 - 11:30 ص
إسرائيل تحبط هجوم
إسرائيل تحبط هجوم إلكتروني ضد السلطة الفلسطينية
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سمر صالح

كشفت وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم الخميس، أن شركة إسرئيلية أحبطت هجمات إلكتروني عربية، ضد السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية.

 

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن شركة "سايبريزين" الإسرائيلية للبرمجيات والتكنولوجيا، زعمت كشف وإحباط هجوم سيبراني ضد شخصيات قيادية بالسلطة الفلسطينية في الضفة.

 

وأضافت الصحيفة، أن الهجمات وقعت بعد الإعلان عن خطة السلام الأمريكية، وجاءت على خلفية معارضة سياسية للسلطة الفلسطينية، ومواقفها السياسية والخلافات بين حركتي حماس وفتح.

 

ونقلت الصحيفة عن مصادر بالشركة الإسرائيلية قولها: إن المهاجمين حاولوا التجسس على هواتف وجوالات شخصيات قيادية بالسلطة الفلسطينية، بواسطة برامج تجسس الكترونية.

 

وبحسب الشركة، فإن مجموعات تحمل الأسماء "Molerats" و"The Gaza Cybergang"، هي التي نفذت الهجوم السيبراني، وتقوم بهجمات ضد عدة أهداف بالشرق الأوسط منذ العام 2012.

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