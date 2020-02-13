AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

وداعا للحموضة.. كوب مشروب سحري يوميا يخلصك من مشاكلها

الخميس 13/فبراير/2020 - 11:17 م
مشروب سحري يخلصك
مشروب سحري يخلصك من مشاكل الحموضة
Advertisements
رضوى حسام
تعتبر الحموضة من أبرز مشاكل الجهاز الهضمي، ويعاني العديد من الأشخاص من مشكلة الحموضة، بسبب بعض الأطعمة أو مشاكل أخرى، لحسن الحظ يمكنك التخلص من الحموضة يوميا وبطريقة طبيعية لن تكلفك الكثير ولا تسبب أى أضرار صحية وتعتبر بمثابة معالج للجهاز الهضمى. 

كشف موقع "  health line  " عن أفضل علاج الحموضة وهى صودا الخبز، ومدى فاعليتها فى علاج أغلب مشاكل الجهاز الهضمى، كعصر الهضم ومشاكل القولون وغيرها من مشاكل الجهاز الهضمي.

طريقة عمل محلول صودا الخبز لعلاج الحموضة  :-

لعمل محلول صودا الخبز ، أضف حوالي ملعقة كبيرة من صودا الخبز إلى كوب من الماء وامزجه جيدًا. 
بمجرد ذوبان صودا الخبز ، اشرب المحلول.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسباب الحموضة وارتجاع المريء .. شاهد

الأخير أغربها.. 3 مشروبات طبيعية لعلاج الحموضة

بربع جنيه | حيلة عجيبة تقضي على الإمساك نهائيا

اخلص من الحموضة وتعبها.. طرق طبيعية للتخلص منها بدون أدوية.. و5 أطعمة تناولها بكثرة يسبب حرقة المعدة

الإمساك والشتاء.. طرق طبيعية لعلاجه بـ ربع جنيه.. ومشروب لذيذ ومغذٍ يعالج مشاكل المعدة ويزيل الحموضة مثل الزبادي

انسي الحموضة .. عالج جميع مشاكل الجهاز الهضمي بكوب من هذا المشروب

ترشيحاتنا

كهربا والدبابة السنغالية.. مفاجآت فايلر لموقعة الزمالك في السوبر المصري

اقفل يا معلم.. تامر أمين يخرج عن المألوف على الهواء

تطور خطير في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

تيسيما حكما لـ مباراة الأهلي وصن داونز في ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا

ستظل أنت الحب كله.. بوسي شلبي توجه رسالة لـ محمود عبدالعزيز

قاطعوا محمد رمضان نهائيا.. هاشتاج يتصدر تويتر بسبب أزمة الطيار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاشق الأكل المتعفن.. بريطاني يتناول وجبة سريعة بعد دفنها 14 شهرا.. شاهد

لخدمة وصيانة السيارات.. توتال إيجيبت تفتتح المركز الـ 1000 في إفريقيا

بمميزات فريدة.. تويوتا تفتتح مركز خدمة متكاملا بمدينة الشيخ زايد