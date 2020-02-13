وداعا للحموضة.. كوب مشروب سحري يوميا يخلصك من مشاكلها

تعتبر الحموضة من أبرز مشاكل الجهاز الهضمي، ويعاني العديد من الأشخاص من مشكلة الحموضة ، بسبب بعض الأطعمة أو مشاكل أخرى، لحسن الحظ يمكنك التخلص من الحموضة يوميا وبطريقة طبيعية لن تكلفك الكثير ولا تسبب أى أضرار صحية وتعتبر بمثابة معالج للجهاز الهضمى. أو





كشف موقع " health line " عن أفضل علاج الحموضة وهى صودا الخبز، ومدى فاعليتها فى علاج أغلب مشاكل الجهاز الهضمى، كعصر الهضم ومشاكل القولون وغيرها من مشاكل الجهاز الهضمي.





• طريقة عمل محلول صودا الخبز لعلاج الحموضة :-





لعمل محلول صودا الخبز ، أضف حوالي ملعقة كبيرة من صودا الخبز إلى كوب من الماء وامزجه جيدًا.