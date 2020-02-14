حبس شخص لحيازته كيلو ونصف فودو في الشرابية

قررت النيابة العامة حبس شخص 4 ايام على ذمة التحقيقات التى تجري معه لحيازتة كمية من الفودو المخدر في القاهرة.
وكانت تمكنت قوة من إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة من ضبط مسجل خطر حال تواجده بمنطقة سكنه بالشرابية.
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وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من الفودو المخدر وزنت كيلو ونصف جرام ومبلغ مالي 400 جنيه وهاتف محمول .
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه .
تم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.