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حوادث

حبس شخص لحيازته كيلو ونصف فودو في الشرابية

الجمعة 14/فبراير/2020 - 05:01 ص
شعار النيابة
شعار النيابة
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رامى المهدى
قررت النيابة العامة حبس شخص 4 ايام على ذمة التحقيقات التى تجري معه لحيازتة كمية من الفودو المخدر في القاهرة.

وكانت تمكنت قوة من إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة من ضبط مسجل خطر حال تواجده بمنطقة سكنه بالشرابية.


وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من الفودو المخدر وزنت كيلو ونصف جرام ومبلغ مالي 400  جنيه وهاتف محمول .

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه .

 تم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.
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