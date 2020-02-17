فضيحة ترامب ودويتشه بنك.. رشاوى ورحلات من الرئيس الأمريكي للعاملين في البنك.. وضمانات كاذبة من أجل تمويل مشاريعه.. والقضاء يكشف الفضيحة

ترامب يحصل على قروض من دويتشه بنك بضمانات كاذبة

رشاوي ورحلات من الرئيس الأمريكي للعاملين في البنك الألماني

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نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا عن أكبر خمس قنابل عن علاقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودويتشه بنك، وذلك للحصول على قروض من البنك.





*عوائد ترامب الضريبية

حاول الديمقراطيون العثور على الإقرارات الضريبية لشركة ترامب لسنوات، باعتبار أن هذه الوثائق من شأنها أن تجيب على أسئلة عديدة حول الوضع المالي لترامب، والاحتيال المزعوم في الضرائب، والمبالغ المدفوعة خلال حملته الانتخابية لعام 2016، فيما حارب الرئيس الأمريكب لإبقاء عائداته مخفية من خلال التقاضي، وغيرها من الإجراءات.





تمتع دويتشه بنك، بصفته مقرضًا رئيسيًا لمشاريع ترامب العقارية التي تبلغ تكلفتها ملايين الدولارات، بإمكانية الوصول لعوائد ترامب نظرًا لقلقه من فتح خط ائتمان.





أخبر المدراء التنفيذيون في الشركة Enrich أن دويتشه بنك إما لديه أو كان لديه أجزاء من الإقرارات الضريبية الشخصية لترامب تعود إلى عام 2011 ، مما يكشف عن معلومات جديدة حول موارد الرئيس المالية.





وفي عام 2018 ، استدعى ممثلو الكونجرس الأمريكي دويتشه بنك، لمعرفة عوائد ترامب. ما ردت عليه عائلة ترامب من خلال مقاضاة البنك، بهدف منع إصدار الوثائق.





قضت محاكم اتحادية أمريكية منذ ذلك الحين ضد ترامب، ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في الحجج المتعلقة بالقضية في الربيع القادم. يمكن للحكم اللاحق أن يشكل سابقة جديدة للخصوصية المالية ويؤدي دويتشه بنك إلى الكشف عن المزيد عن تعاملاته السرية مع ترامب وشركاته.





*نفس البنك، وفرق مختلفة

توترت علاقة ترامب مع دويتشه بنك في أعقاب الأزمة المالية. حيث رفع البنك الألماني دعوى قضائية ضد شركة ترامب لتجنب سداد قرض بقيمة 334 مليون دولار مقابل ناطحة سحاب في شيكاجو الأمريكية.





رفعت شركة ترامب دعوى ضد دويتشه بنك، مدعيه أن ترامب لا يزال مستحقًا لـ 40 مليون دولار التي وعد بدفعها في عام 2005. وتم تسوية الأمر في عام 2010، ووافق البنك على منح ترامب عامين لدفع مبلغ 40 مليون دولار.





قاد الخلاف البنك لتجنب المزيد من الأعمال مع ترامب، لكن الانفصال لم يدم طويلا. كان قطب العقارات، ترامب، يكافح من أجل العثور على بنك جديد لتمويل مشاريعه، ومع يأسه لتأمين ائتمان جديد، تهرب ترامب من الصفقة مع البنك.





خلال اجتماع عام 2011 مع عضو في قسم الخدمات المصرفية الخاصة الجديد في دويتشه بنك، طلب ترامب الحصول على قرض جديد. حيث أراد أن يسدد أحد قروضه من دويتشه بنك من خلال ائتمان جديد من قسم منفصل.





وافق محامو الشركة على الصفقة واكتشف ترامب بابًا جديدًا في خدمات إقراض البنك. استخدم ترامب عقب ذلك قسم الخدمات المصرفية الخاصة في دويتشه بنك لتمويل شرائه لمنتجع وسبا دورال ، وكذلك عرضه الفاشل لفريق كرة القدم في بوفالو بيلز.





انتهت الشراكة في الفترة التي تسبق انتخابات عام 2016 ، ولكن الصراع داخل دويتشه بنك اشتعل عقب ذلك.





*المحاباة

حرص ترامب على مكافأة المصرفيين الذين أقرضوه مئات الملايين من الدولارات. بعد أن باع البنك الألماني ما يزيد عن 400 مليون دولار من السندات غير المرغوب فيها لتمويل فنادق ومنتجعات ترامب، نظم ترامب رحلة لفريق دويتشه بنك إلى منتجع مار لاجو.





تراجع التعاون مع ترامب داخل البنك بسبب الدعاوى القضائية والقروض غير المدفوعة أو المخاطر المتزايدة، حيث تحول الرئيس الأمريكي إلى مكتب جديد في دويتشه بنك للتمويل.

بعد بيع السندات غير المرغوب فيها، تطلع ترامب إلى قسم العقارات التجارية للبنك لتمويل برجه في شيكاجو.





وكشفت الصحف أن ترامب تكفل بسفر عدد من الموظفين والمسئولين بالبنك، من بينهم نجل قاضي المحكمة العليا أنتوني كينيدي، على متن طائرة بوينج نفسها التي اعتاد إرسالها إلى الفريق الآخر إلى فلوريدا.





بعد ذلك، دعا ترامب المصرفيين إلى برجه، وأشار إلى أن إيفانكا ترامب ستقود مشروع شيكاجو، حيث تم تمرير الصفقة.





*حيل استثمارية ذات أهداف خاصة

إلى جانب القروض الضخمة والشراكات المشكوك فيها بين الأقسام المختلفة بالبنك الألماني وترامب، قدم دويتشه بنك أدوات فريدة إلى ترامب للحفاظ على معلوماته المالية مخفية عن الجهات الرقابية، ووضع مخاطر التخلف عن السداد على المستثمرين الخارجيين.





ذكرت صحيفة التايمز أن البنك ابتكر العديد من الحيل الاستثمارية ذات الأغراض الخاصة للمليونير "للحصول على عقارات دولية رخيصة الثمن".





سمحت هذه الحيل لترامب استخدام رأس مال المستثمرين الآخرين لعقد صفقات في أوروبا الشرقية وأمريكا الجنوبية، وذلك باستخدام الأموال النقدية من عملاء دويتش بنك بفعالية لتغطية جانبه من عملية الشراء.





باع البنك أيضا حصص في عقارات ترامب للعملاء الآخرين، مما يتيح للمستثمرين الفرصة للربح من مشاريع ترامب الناجحة.





*تضخم كبير

كثيرا ما يستخدم ترامب شهرته ومنصبه لدعم قروضه، ووعد بأن صافي ثروته الكبيرة كان كافيا لضمان السداد لخطوط ائتمان ضخمة قام بها مع البنك الألماني.





ومع ذلك، كشفت التقرير كيف انخفضت القيمة الصافية المعلنة لترامب أعلى بكثير مما أظهرته أمواله.





أثناء التقدم بطلب للحصول على قرض برج شيكاجو، أخبر ترامب البنك أنه كان يستحق أكثر من 3 مليارات دولار، وذلك باستخدام الرقم السامي لدعم ادعائه بأنه يسدد بسهولة المبلغ المقترض.





وجدت دراسة دويتشه بنك المالية أن ترامب كان يستحق حوالي 788 مليون دولار، في حين أن المطالبة غير الصحيحة عادة ما تكون غير مؤهلة لطلب الحصول على قرض، فقد دفع دويتشه بنك قرض لترامب مبلغ 640 مليون دولار للمشروع.





في وقت لاحق، عندما كان ترامب يتطلع إلى تأمين قرضه الأول من خلال قسم الخدمات المصرفية الخاصة في دويتشه بنك، بالغ ترامب بشكل كبير في قيمة العديد من الأصول لتعبئة ثروته الصافية.





وجد المصرفيون أن سجلات ترمب المالية زعمت أن العقار الذي اشتراه في مقاطعة ويستتشستر مقابل 7 ملايين دولار كان بقيمة 291 مليون دولار. بعد مراجعة المصرفيين الكاملة، قام دويتشه بنك بتخفيض قيم أصول ترامب بنسبة تصل إلى 70 ٪.