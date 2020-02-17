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مرأة

عظيمة الفائدة.. اكتشاف فوائد هائلة لـ الزائدة الدودية

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:32 م
الزايدة الدودية
الزايدة الدودية
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رشا عوني

يعتقد الكثير أن الزائدة الدودية في الجسم لا فائدة لها وأن الأغلب يتعرض لمزيد من التعب ينتج عنه إزالة الزائدة، وهي عملية شائعة للكبار والصغار.


لكن الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، أكد على حسابه الخاص على موقع فيسبوك أن الأبحاث العلمية الحديثة أكدت فوائد هائلة لـ الزائدة الدودية بالجسم، وأنها ليست زائدة لا قيمة لها كما يعتقد البعض  . 


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وأكدت الأبحاث أن الزائدة الدودية عظيمة الفائدة، فهي مقر لتجمع لفيف من البكتيريا النافعة التي تساهم في إعادة بناء المناعة الذاتية الداخلية للقناة الهضمية في حالات النزلات المعوية، وكذلك مخزن للميكروبيوم وهو العضو الذي يشارك بفعالية في التوازن البيولوجي والهورموني . 


وكتب جمال شعبان :" جدير بالذكر أن التعليم التقليدي لفسيولوچيا الأعضاء كان يعتبر الزائدة الدودية عديمة الجدوى " . 

عظيمة الفائدة.. اكتشاف فوائد هائلة لـ الزائدة الدودية
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عظيمة الفائدة.. اكتشاف فوائد هائلة لـ الزائدة الدودية

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