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توك شو

كله رايح.. تعرف على شخصية عم ضياء الحقيقية.. فيديو

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:59 ص
كله رايح
كله رايح
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ريهام فيكتور

قال الفنان محمد جمعة الملقب بعم ضياء، إن أي دور يكتب على الورق جيدا يظهر للجمهور بشكل مشرف، لافتا إلى أن الممثل يحاول أن يجتهد مع الدور وإنما الورق المكتوب هو الأساس فى نجاح أى شخصية.


وأضاف الفنان محمد جمعة، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية dmc، أن كلام "عم ضياء" بمسلسل "الوصية" جميعه من عالمنا الواقعي لكننا لا نحب سماعه أو تصديقه.


وأشار نجم دور "عم ضياء"، إلى أن الدور كوميدى وجديد بالنسبة لباقي أعماله السابقة، منوها إلى أن دور عم ضياء صنفه كممثل كوميدى وتريند على الساحة.


وأوضح أن نجاح الدور من نجاح المسلسل، مؤكدا أن العمل كله ناجح لاشتراك عدد كبير من الممثلين البارعين الكوميديين فيه.


ولفت إلى أن جملة "كله رايح" من تأليفه ليختم بها  جملة بالمسلسل "رايح بتهرب على فين محدش بيهرب من قدره"، منوها إلى أنه لم يكن يتوقع نجاح دور عم ضياء إلى هذه الدرجة.

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